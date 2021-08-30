بعد فشل صفقة بن بوط.. زماموش على رادار مولودية الجزائر مجددا 

يعرف بيت الفريق وسبق له العمل مع بعض المسيرين

دخل حارس اتحاد العاصمة محمد الأمين زماموش دائرة اهتمامات مولودية الجزائر مرة أخرى، بسبب معاناة الفريق من عدم وجود حارس في المستوى ذو خبرة، فضلا عن فشل المسيرين في الظفر بخدمات الحارس السابق لشبيبة القبائل، بن بوط، الذي وقع رسميا في نادي “سوسطارة”.

ويملك زماموش قدرات كبيرة، فضلا عن تمتعه بالرزانة وكل صفات القائد الحقيقي سواء فوق أرضية الميدان أو بغرف حفظ الملابس والتدريبات، الأمر الذي سيعود بالفائدة على تشكيلة “العميد” من جميع الجوانب، لاسيما في ظل السياسة الجديدة التي انتهجتها إدارة النادي بالاعتماد على اللاعبين الشباب دون النجوم.

وسبق لزماموش وأن خاض تجربة قصيرة في مولودية الجزائر، وكان وراء آخر تتويج للفريق بلقب البطولة في الموسم الكروي 2009 / 2010، كما يعرف جيدا بيت الفريق وسبق له العمل مع بعض المسيرين الحاليين وعلى رأسهم كمال لونقار عضو مجلسي الإدارة والمساهمين.

ويبقى أكبر عائق أمام إدارة المولودية في إنهاء صفقة زماموش، هي ارتباط اللاعب مع اتحاد العاصمة بعقد يمتد إلى غاية سبتمبر 2022، وبالتالي فإن اللاعب بحاجة إلى وثائق التسريح من أجل المغادرة.

بالمقابل وحسب مصدر مقرب من الحارس، فإن وثائق التسريح لا تعد مشكلا بالنسبة للاعب القادر على التفاوض مع إدارة ناديه في حال تطور المفاوضات بينه وبين مسري “العميد”.

تجدر الإشارة إلى أن المولودية التي تملك 3 حراس ويتعلق الأمر ببوطاقة وصالحي وشعال، إلا أنها تفكر في التخلي عنهم في حال ضمان صفقة زماموش وحارس آخر.