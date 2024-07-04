بعد فضائح راغب علامة مع المعجبات التونسيات.. قيس سعيّد يضرب جبهة المهرجانات

انتقد الرئيس التونسي قيس سعيّد مستوى المهرجانات الفنية في بلاده، بعد فضائح الفنان اللبناني راغب علامة مع المعجبات، خلال حفله ضمن مهرجان قرطاج الدولي.

وقال سعيّد، الثلاثاء، أن بعض المهرجانات الفنية في بلاده لا “ترتقي بالذوق العام”، مؤكدا خلال لقائه منصف بوكثير، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمكلّف بتسيير وزارة الشؤون الثقافية، أن المهرجانات الثقافية يجب أن تساهم في إرساء “ثقافة وطنية”.

وجاء في بيان نشرته الرئاسة التونسية الثلاثاء: “مسرح قرطاج ومسرح الحمّامات على سبيل المثال، لم يكونا مفتوحين إلا للأعمال الثقافية الراقية وكثيرون من الخارج كان حلمهم هو الوقوف على هذين الركحين لأنهم يعتبرون ذلك اعترافا لهم بقيمتهم الفنية بل وحتى تتويجا لمسيراتهم عكس ما يحصل اليوم في المهرجانين المذكورين أو في عدد من المهرجانات الأخرى”.

وأحيا المغني اللبناني البالغ 62 عاماً، الأسبوع الفائت حفلة ضمن “المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون” بدورته الرابعة والعشرين الحاملة لشعار “نصرة فلسطين”، والتي تخللتها سلوكيات مشينة لمعجبات على المسرح تتنافى وقيم المجتمعات المسلمة.

ومن بين الجمهور الحاضر لحفل علامة، صعدت شابات تونسيات بملابس غير لائقة إلى المسرح، يرقصن معه ويلامسنه بطريقة مبتذلة، وصفها الكثيرون عبر الشبكات الاجتماعية بالمستفزة، خاصة مع شعار المهرجان الذي يدعو لنصرة فلسطين وفي ظل المآسي التي يشهدها قطاع غزة.

الغلطة مش في راغب علامه

لا و الله !!!! الغلطة في الي ما عندهمش رجال يربيوهم !!!

لا شرف و لا كرامة !!! يلعن أبو الحرية الي عملت من المعيز بشر !!!!!

باسم الحرية تعري روحك و بأسم الحرية تحضن راجل غريب و بأسم نفس الحرية تشطح و تتمايل و تحضن و تبوس !!!!

عاشت الخرية على رؤوسكم !!! pic.twitter.com/2TvJAUrovC — Sonia Claesson🇹🇳❤️🇸🇪 سونيا كلوسن (@sonia_claesson) June 28, 2024

✅اعتبروني حابس رجعي و متخلّف و الصفات اللّي تحبّو اربي شنوة هادا يا توانسة ياااك البنات اللّي يعنّق فيهم راغب علامة يحضن و يبوس…. ما عندهمش إخوة.. آباء.. أزواج….. pic.twitter.com/Q1ua4rK4az — YAAKOUBE IDRISS (@IYaakoube) June 27, 2024

وكتبت صحيفة “الشروق” التونسية في عددها الصادر السبت: “راغب علامة يراقص بعض النساء…على أرواح الشهداء”، و”لا لتلويث مسرح قرطاج بفناني الكبارهات ورقص المائعات الضائعات”.

وقال نشطاء إن اختيار راغب علامة كفنان معروف بأغانيه الرومنسية لا يتناسب مع شعار الدورة الحالية من المهرجان، معتبرين أنه كان من الأجدى دعوة مغنين معروفين بالتزامهم وآدائهم للقصائد والأعمال الفنية المناصرة للقضية الفلسطينية.