بعد فضيحة إرضاع الكلاب.. ذباب المخزن المغربي يشن حملة مسعورة لتشويه سمعة الجزائريات!

يشن ذباب المخزن المغربي حملة مسعورة لتشويه سمعة الجزائريات، بعد فضيحة إرضاع الكلاب التي هزت الشبكات وجعلت المملكة في مرمى الانتقادات.

وضجت منصة إكس بالمنشورات المسيئة لبنات الجزائر، خاصة الجامعيات منهن واللواتي يحاول مغاربة غير شرفاء إلصاق التهم بهن بزعم أن بعض المنتميات لإقامة سعيد حمدين يقايضن الشرف بالمورتديلا!!!

وبحسب رواية ذباب المخزن المغربي فإن عامل بمطبخ الإقامة الجامعية يدخل إلى غرف الطالبات ويساومهن في شرفهن مقابل أجنحة الدجاج والمورتديلا (كاشير)، وهي مجرد مزاعم مختلقة للتغطية على فضيحة إرضاع مغربية لجراء كلاب التي سخر منها نشطاء جزائريون.

ودافع مغردون من أبناء بلد المليون ونصف مليون شهيد على شرف الجزائريات، حفيدات بن بوعلي ولالة نسومر، بالقول إنهن في وقت الثورة كن يفضلن الانتحار على أن يلمسهن جندي فرنسي، ولافتين إلى تفنن الذباب المخزني في الطعن في شرف الطاهرات حقدا على الجزائر، خاصة بعد التطبيع مع الصهاينة.

ولأن الذباب المتصهين تمادى في تلفيق الروايات الزائفة الطاعنة في الشرف، فقد انبرى نشطاء لإظهار حقيقة المزاعم للعالم، ساحبين من أدراج الأرشيف كل الشهادات التي تتحدث عن حياء المرأة الجزائرية وحشمتها على غرار قول القنصل الأمريكي ويليام شالر الذي كان في الجزائر قبل الاحتلال الفرنسي إنه لم ير وجوه الجزائريات طيلة 8 سنوات مكثها بها.

ونشر حساب مزيف يحمل اسم “ليان” والمعروف بالترويج لمزاعم الاحتلال الإسرائيلي تدوينة زعم فيها أن المغربية مرضعة الكلاب من أصل جزائري، ما جعل البعض يحذر من الفتنة التي يعمل الصهاينة جاهدين على خلقها بين الإخوة العرب، لتشتيت شملهم وتحطيمهم تباعا.

مغربية تصدم رواد الشبكات بفيديو إرضاعها للكلا ب

ومؤخرا صدمت سيدة مغربية رواد شبكات التواصل الاجتماعي بعدما نشرت فيديو لها وهي ترضع كلابا من ثديها مباشرة، ما جعل الشرطة تتدخل للتحقيق في الحادثة الغريبة.

ظهرت الشابة الثلاثينية في المقطع المتداول وهي ترضع جراء من فصيلة “المالينوا”، ما جعل الكثيرين يهاجمونها ويعتبرون محتواها مقززا ومهينا لكرامة المرأة في زمن عزتها.

وأثار الفيديو حالة من الجدل عبر مختلف المنصات، أعادت لأذهان البعض عديد القضايا، كموضوع حكم مغربيات لملاهي بوركينا فاصو، الذي نشرته جريدة الصباح، ومطالب السعوديات بطرد المغربيات المقيمات في المملكة بسبب عملهن في الدعارة، وما إلى ذلك من المواضيع المهددة لقيم المجتمع.

وبحسب ما أفادت صحف مغربية فإن المحتوى الصادم تم تصويره بأحد الدواوير التابعة لإقليم تاونات، حيث تقيم صاحبته رفقة زوجها العائد من إحدى دول المهجر للاستقرار بمسقط رأسه هناك.

وقالت صاحبة الفيديو، في بث مباشر على صفحتها الشخصية، إن عناصر الدرك الملكي استمعت إليها، الخميس، بمحل إقامتها عقب نشرها الفيديو المثير للضجة، مشيرة إلى أنها ستُحال على المحكمة، دون أن تضيف مزيدا من التفاصيل.

وفي فيديو توضيحي، دافعت السيدة المغربية عن محتواها بالقول إنها تعامل الجراء مثل أطفالها لكونها عاقرا،وأنها أقدمت على إرضاعهم بسبب رفض والدتهم القيام بالمهمة، مؤكدة بأن زوجها لا يعترض على ظهورها الجريء عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وأضافت ردا على التعليقات المهاجمة لها إن ظهورها وهي ترضع الجراء يعد أمرا عاديا كون الأمهات في المنطقة التي تقيم بها كن يرضعن أطفالهن أمام الملأ، مشيرة إلى وجود كبت في المجتمعات العربية الذي جعل التركيز منصبا على ثدييها وليس على فرحة الكلاب الصغيرة!!

في ذات السياق أفادت تقارير إخبارية بتحرك الأمن للتحقيق في القضية التي قلبت شبكات التواصل، حيث زاروا منزل السيدة بناء على أمر مركزي بعد تداول الفيديو، مرجحة أن تكون مريضة نفسيا بسبب عدم إنجابها.