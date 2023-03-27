بعد فضيحة التحرش الجنسي..  إسرائيل تعيد سفيرها إلى المغرب وتغلق التحقيق

قررت وزارة خارجية الكيان الصهيوني، إعادة مدير مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط، ديفيد غوفرين، لشغل مهامه بعد إغلاق التحقيق معه في شبهات تحرش جنسي.

وقالت الإذاعة العبرية العامة (كان)، الأحد، نقلا عن مسؤول بوزارة الخارجية، إنه من المتوقع أن “يعود غوفرين خلال الأشهر القليلة القادمة لمواصلة مهامه في مكتب الاتصال بالمغرب، بعد أشهر من توقيفه عن العمل”.

وقررت حكومة الكيان، استدعاء مدير مكتب اتصالها بالرباط، ديفيد غوفرين، للتحقيق، شهر سبتمبر الماضي، بعد شكاوى استغلال وتحرش جنسي وفساد مالي، وهي الاتهامات التي نفاها الدبلوماسي الصهيوني.

وقالت شبكة “كان” العبرية العامة، إن وفدا من وزارة الخارجية توجه إلى الرباط للتحقيق في مزاعم الانتهاكات الجنسية، بعد تفجر القضية.

وأشارت الصحافة العبرية آنذاك إلى أن التحقيق مع رئيس البعثة الصهيونية في المغرب، ركز أيضا على سلسلة من الاختلاسات المفترضة، وخصوصا اختفاء هدية أرسلها ملك المغرب بمناسبة الذكرى المزعومة لقيام إسرائيل ولم يتم تسليمها إلى الحكومة كما هو معتاد.

وفي 7 سبتمبر 2022: هزّت فضيحة السفارة الإسرائيلية المتعلقة بشبهات وقوع انتهاكات جنسية ومالية بين أعضاء البعثة الدبلوماسية في الرباط، المغرب والعالم الإسلامي.

وحقّق هاشتاغ “#الدعارة_في_السفارة” انتشارا واسعا عبر تويتر، وتصدر الترند في بعض الدول العربية التي استهجنت وقوع ممارسات شاذة في دولة مسلمة.