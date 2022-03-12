بعد فيسبوك وتويتر.. روسيا تحظر “انستغرام” بسبب “دعوات للعنف”

أعلنت روسيا حظر تطبيق “انستغرام” ليلحق بـ “تويتر” و”فيسبوك” اللذين تم حظرهما في الرابع من مارس الجاري بسبب ما وصفته بدعوات للعنف ضد الروس.

وقالت وكالة مراقبة وسائل الإعلام الحكومية الروسية إنه سيتم حظر موقع إنستغرام في البلاد بسبب “دعوات للعنف” ضد الجنود الروس.

وصرح متحدث باسم ميتا، المالكة لتطبيقات فيسبوك وإنستغرام وواتساب، في بيان “نتيجة للحرب الروسية على أوكرانيا، سمحنا مؤقتًا ببعض أشكال التعبير السياسي التي تشكل عادة انتهاكًا لقواعدنا مثل الخطاب العنيف “.

وأعلنت شركة التواصل الاجتماعي أن هذه التغييرات سيتم تطبيقها في أرمينيا وأذربيجان وإستونيا وجورجيا والمجر ولاتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا وروسيا وسلوفاكيا وأوكرانيا.

ودعت روسيا الولايات المتحدة إلى وقف “الأنشطة المتطرفة” لعملاق وسائل التواصل الاجتماعي، وأعلنت أنها ستلاحق شركة ميتا قانونيا بسبب “دعوات إلى قتل” مواطنين روس.

فيسبوك تسمح بخطابات الكراهية ضد الروس وبوتين!

ويوم 11 مارس 2022، أعلنت الشركة المالكة لفيسبوك وإنستغرام أنها سمحت بإجازة المنشورات التي تدعو إلى العنف ضد الروس أو موت الرئيس فلاديمير بوتين.

وقالت شركة “ميتا” إنها سمحت “بشكل مؤقت” بنشر عبارات عنيفة – مثل “الموت للغزاة الروس” – التي تخالف عادة قواعدها، لكنها شددت على أنه لن يُسمح بدعوات العنف ضد المدنيين الروس.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد طلبت روسيا من الولايات المتحدة أن توقف “الأنشطة المتطرفة” لشركة مواقع التواصل العملاقة.

وجاء البيان بعدما نقلت وكالة رويترز للأنباء رسائل بريد إلكتروني داخلية تتناول التعديلات في سياسة الشركة.

وقال متحدث باسم الشركة لـ”بي بي سي”: “في ضوء الغزو المستمر لأوكرانيا، أجرينا استثناءً مؤقتاً للمتضررين من الحرب، للتعبير عن مشاعرهم العنيفة تجاه القوات المسلحة الغازية”.

وبحسب هذه التعديلات، سيسمح بنشر منشورات عبر فيسبوك وإنستغرام، في عدد من الدول، تدعو إلى موت بوتين أو الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

وأوضحت الرسائل، وفق ما ورد، أن هذه الدعوات سيسمح بها ما لم تتضمن أهدافاً أخرى أو مواقع أو أساليب. كما سيسمح بدعوات العنف في المنشورات التي تتطرق مباشرة إلى غزو أوكرانيا.

وغردت السفارة الروسية في الولايات المتحدة عبر حسابها الرسمي على تويتر: “نطلب من السلطات الأمريكية أن توقف أنشطة ميتا المتطرفة، وأن تأخذ إجراءات لجلب المرتكبين إلى العدالة”.

وأضافت: “مستخدمو فيسبوك وانستغرام لم يعطوا مالكي هذه المنصات الحق في تحديد معايير الحقيقة وفي تحريض الشعوب على بعضها البعض”.

وانت روسيا قد أعلنت الأسبوع الماضي حظر تطبيق فيسبوك ردا على ما قالت إنها قيود فُرضت على الوصول لوسائل الإعلام الروسية على المنصة.

كما اتخذت موسكو إجراءات صارمة ضد شركات أخرى، من بينها تويتر، وسنت قانونا يفرض عقوبات قاسية على من “ينشر معلومات كاذبة عن الجيش”، وحجبت العديد من المنصات الإخبارية الدولية والمنصات الروسية المستقلة.

وأعلنت منصات للتواصل الاجتماعي الرئيسية عن قيود جديدة على المحتوى الذي يتناول الصراع في أوكرانيا، بما في ذلك حجب شبكة “روسيا اليوم” وسبوتنيك في أوروبا.