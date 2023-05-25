بعد فينيسيوس في إسبانيا.. هتافات عنصرية ضد لاعب كولومبي في الأرجنتين

فتح اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، تحقيقا بعد أن تعرض الدولي الكولومبي هوغو روداييغا لهتافات عنصرية، من مشجعي فريق خيمناسيا لا بلاتا الأرجنتيني.

وأكدت تقارير إعلامية، استنادا إلى مصدر في اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، أن هناك تحقيقا جاريا افتتحه مسؤولون في لجنة الانضباط.

وقال اللاعب الكولمبي روداييغا بعد مباراة فريقه إنديبندينتي سانتافي وخيمناسيا لا بلاتا: “مناداتك بالقرد، ووصفك بأنك أسود، هو عدم احترام.. من المحزن أن نأتي إلى هنا ويحدث لنا ذلك”.

وأضاف: “لا أقول إننا خسرنا بسبب الجماهير، لكن هذه العنصرية تستنزفك”.

La Conmebol abrió una investigación tras el episodio de racismo que sufrió el colombiano Hugo Rodallega, durante un encuentro por la Copa Libertadores. Futbolistas y asociaciones deportivas se solidarizaron con el jugador. ►https://t.co/MvaisqMx9K pic.twitter.com/RBzADN4kA8 — TVPerú Noticias (@noticias_tvperu) May 25, 2023

وختم اللاعب الكولمبي: “في الحقيقة نحن لا نتطور على المستوى الإنساني، يا لها من كارثة تجتاح جميع أنحاء العالم”.

وانتقلت آفة العنصرية إلى الأرجنتين بعد أيام فقط من تعرض البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد الإسباني، لهتافات عنصرية مماثلة خلال مباراة فالنسيا في الدوري الإسباني.