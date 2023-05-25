-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بعد فينيسيوس في إسبانيا.. هتافات عنصرية ضد لاعب كولومبي في الأرجنتين

عمر سلامي
  • 159
  • 0
بعد فينيسيوس في إسبانيا.. هتافات عنصرية ضد لاعب كولومبي في الأرجنتين
ح.م
الكولومبي هوغو روداييغا

فتح اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، تحقيقا بعد أن تعرض الدولي الكولومبي هوغو روداييغا لهتافات عنصرية، من مشجعي فريق خيمناسيا لا بلاتا الأرجنتيني.

وأكدت تقارير إعلامية، استنادا إلى مصدر في اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، أن هناك تحقيقا جاريا افتتحه مسؤولون في لجنة الانضباط.

وقال اللاعب الكولمبي روداييغا بعد مباراة فريقه إنديبندينتي سانتافي وخيمناسيا لا بلاتا: “مناداتك بالقرد، ووصفك بأنك أسود، هو عدم احترام.. من المحزن أن نأتي إلى هنا ويحدث لنا ذلك”.

وأضاف: “لا أقول إننا خسرنا بسبب الجماهير، لكن هذه العنصرية تستنزفك”.

وختم اللاعب الكولمبي: “في الحقيقة نحن لا نتطور على المستوى الإنساني، يا لها من كارثة تجتاح جميع أنحاء العالم”.

وانتقلت آفة العنصرية إلى الأرجنتين بعد أيام فقط من تعرض البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد الإسباني، لهتافات عنصرية مماثلة خلال مباراة فالنسيا في الدوري الإسباني.

مقالات ذات صلة
“سيبقى مويس عبوسا قمطريرا حتى ولو جلب له بن رحمة فوزا ثمينا”!

“سيبقى مويس عبوسا قمطريرا حتى ولو جلب له بن رحمة فوزا ثمينا”!

تفاصيل النّهائي الإفريقي لـ “سوسطارة”

تفاصيل النّهائي الإفريقي لـ “سوسطارة”

اختراق صفحة مارادونا في “الفيسبوك”

اختراق صفحة مارادونا في “الفيسبوك”

نهائي كأس “الكاف” أمام اتحاد الجزائر صعب ويلعب على جزئيات

نهائي كأس “الكاف” أمام اتحاد الجزائر صعب ويلعب على جزئيات

 رئيسة اللجنة الأولمبية الفرنسية تستقيل قبل أولمبياد باريس 2024

 رئيسة اللجنة الأولمبية الفرنسية تستقيل قبل أولمبياد باريس 2024

برشلونة يبخر أحلام عيسى ماندي في رابطة أبطال أوروبا

برشلونة يبخر أحلام عيسى ماندي في رابطة أبطال أوروبا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد