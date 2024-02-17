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رياضة

بعد قرار استبعاده.. هداف كأس إفريقيا يفتح النار على مسؤولي اتحاد غينيا الاستوائية

عمر سلامي
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بعد قرار استبعاده.. هداف كأس إفريقيا يفتح النار على مسؤولي اتحاد غينيا الاستوائية
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إميليو إنسوي

هاجم هداف كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023 ، إميليو إنسوي، مسؤولي اتحاد القدم في غينيا الاستوائية بعد قرار استبعاده من المنتخب، لأسباب غير واضحة.

ورغم إقصاء غينيا الاستوائية في ثمن النهائي، إلا أن إنسوي حقق جائزة هداف “كان” كوت ديفوار برصيد 5 أهداف.

وأصدر اتحاد غينيا الاستوائية بيانا بعد نهاية كأس أمم إفريقيا، أعلن فيه استبعاد القائد والهداف إنسوي لأسباب انضباطية وسالفادور الذي “كان طرفا في حادثة في أبيدجان استدعت تدخل الشرطة الإيفوارية، كما تسببت بتأخير عودة البعثة إلى غينيا الاستوائية وتدهور صورة المنتخب والبلاد”.

وبعد القرار، فتح إنسوي النار على مسؤولي اتحاد غينيا الاستوائية لكرة القدم، حيث قال: “المسؤولون على الكرة في بلادنا سرطان وسارقون وكاذبون، سرقوا مليون يورو وعودنا بها، لن نسكت عن حقوقنا، وحتى الآن لم نرَ شيئا من المبلغ”.

كما أكد الثنائي المستبعد، إنسوي وزميله سالفادور في حديثهما عن إفريقيا الأخيرة، أن المنتخب لم يكن يملك المعدات الكافية قبل مواجهة نيجيريا، قبل أن يضيفا أن أحد المعالجين البدنيين يعمل جاسوسا لاتحاد الكرة، ولم يسبق له القيام بأي “تدليك” وأنه يعالج اللاعبين بمهدئات الآلام.

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