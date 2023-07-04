بعد قصة أميمة البدري.. طبيب يؤكد أن الحزن يؤثر على النطق!

بعدما أعلنت المذيعة المصرية أميمة البدري، عن فقدها النطق فجأة بعد تعرضها لأزمة نفسية حادة، أكد طبيب أن الحزن قد يكون السبب وراء ذلك.

وقال الدكتور وليد هندي، أن فقدان القدرة على النطق بسبب الحزن تسمى “بحة الصوت النفسي” أو “فقدان الصوت النفسي”، مشيراً إلى أن السلوك الصوتي عند الإنسان يتغير بتغير الحالة النفسية.

وأضاف إن الحالة هذه تعتبر من اضطرابات الصوت، حيث تتسبب عوامل نفسية في حدوث تغيرات سلبية ومفاجئة وقوية في جودة الصوت والتي قد تحدث بحة وتمتد لفقدان الصوت بصورة كاملة.

وأوضح أن هذه الحالة تحدث للإنسان عندما يمر بحالة حزن أواكتئاب شديد أو عند التعرض لأزمة نفسية أو حالات الإجهاد والإنهاك الجسدي والعصبي.

وعن توفر علاج لهذه الحالة، أكد هندي أن هذه الحالة مؤقتة قد تمتد لأيام ولكن لها علاج، حسب ما أفاد موقع العربية.

بعد واقعة مراسلة قناة dmc.. طبيب يؤكد: الحزن قد يتسبب في فقدان النطق.#العربية_مصر pic.twitter.com/V0vTwDiolP — العربية مصر (@AlArabiya_EGY) July 2, 2023

وضجت صفحات التواصل الاجتماعي، منذ يومين بالحديث عن مذيعة مصرية فقدت القدرة على النطق إثر أزمة نفسية شديدة مرت بها.

وتصدرت قصة أميمة البدري، مراسلة قناة “دي أم سي”، الشبكات، بعدما ظهرت في مقطع فيديو على صفحتها في فيسبوك غير قادرة على النطق بشكل جيد.

وكتبت البدري أنها فقدت النطق بسبب الحزن والكثير من الضغوط النفسية، مطالبة المتابعين بالدعاء لها.

وأوضحت أن فحوصات المستشفى كشفت عدم وجود جلطة، إلا أن ما حدث جاء نتيجة صدمة نفسية، مبينة أنها ستخضع لعلاج بالجلسات الكهربائية في الفترة المقبلة.

وفي منشور لاحق منفصل، كتبت المذيعة المصرية أنها في طور التحسن.