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بعد قطيعة دامت سنوات.. أردوغان يصل إلى الإمارات

الشروق أونلاين
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بعد قطيعة دامت سنوات.. أردوغان يصل إلى الإمارات

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في سياق تقارب بين البلدين بعد سنوات من القطيعة.

وتعد زيارة الرئيس التركي إلى الإمارات الأولى له منذ نحو تسع سنوات، بعد عودة الدفء للعلاقات بين البلدين بعد اختلافهما في كثير من ملفات المنطقة.

كما تأتي زيارة إردوغان التي تستمر يومين وهي الأولى له منذ فيفري 2013 حين كان رئيسا للوزراء، في ظل مصاعب اقتصادية كبرى تعيشها تركيا وتبحث عن استثمارات أجنبية جديدة، فيما تواجه الإمارات خطرا أمنيا متزايدا من قبل الحوثيين.

وكتب الرئيس أردوغان في حسابه عبر “تويتر” قبيل مغادرته تركيا إلى الإمارات: “بدأنا حقبة جديدة في العلاقات التركية الإماراتية من خلال اللقاء الذي عقدناه مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، في أنقرة في نوفمبر. واليوم نتوجه إلى أبو ظبي لتعزيز هذا الزخم الذي اكتبسته علاقاتنا”.

وأضاف: “أنا على ثقة أننا خلال هذه الزيارة، سنتخذ الخطوات التي من شأنها تشكيل الخمسين عاما الجديدة من صداقتنا وأخوّتنا مع الإمارات التي تحتفل بالذكرى الخمسين لتأسيسها”.

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