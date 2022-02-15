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بعد قطيعة سنوات.. الجسمي يؤدي الأغنية المفضلة لأردوغان احتفاء بوصوله الإمارات

نادية شريف
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بعد قطيعة سنوات.. الجسمي يؤدي الأغنية المفضلة لأردوغان احتفاء بوصوله الإمارات

أدى الفنان حسين الجسمي، أغنية باللغة التركية تحمل عنوان “كل شيء يذكرني بك” احتفاء بوصول أردوغان للإمارات، الاثنين، بعد قطيعة سنوات. 

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد أدى الجسمي أغنية Herşey Seni Hatırlatıyor (كل شيء يذكرني فيك)، للمغني التركي عدنان شنسيز، وهي أغنية تراثية قديمة من زمن السبعينيات.

وأضافت أنها واحدة من الأغاني المفضلة للرئيس التركي أردوغان، وقد شارك في غنائها أمام الجماهير بأكثر من مناسبة احتفالية.

وشاركت طائرات مقاتلة في تلوين سماء أبوظبي بالعلم التركي، تزامناً مع وصول الرئيس أردوغان، مع إطلاق 21 طلقة مدفعية ومشاركة الأحصنة، والتحية العسكرية، وعزف النشيدين الوطنيين التركي والإماراتي.

يذكر أن آخر زيارة قام بها أردوغان للإمارات كانت في فيفري 2013 حين كان رئيسا للوزراء.

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