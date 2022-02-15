بعد قطيعة سنوات.. الجسمي يؤدي الأغنية المفضلة لأردوغان احتفاء بوصوله الإمارات
أدى الفنان حسين الجسمي، أغنية باللغة التركية تحمل عنوان “كل شيء يذكرني بك” احتفاء بوصول أردوغان للإمارات، الاثنين، بعد قطيعة سنوات.
وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد أدى الجسمي أغنية Herşey Seni Hatırlatıyor (كل شيء يذكرني فيك)، للمغني التركي عدنان شنسيز، وهي أغنية تراثية قديمة من زمن السبعينيات.
الفنان حسين الجسمي يغني بالتركية (كل شي يذكرني بك ) @7sainaljassmi ابداع بصراحة
اغنية جميله اتمنى الاستماع لها اخي @monther72 @alasmari #الامارات_تركيا_علاقات_استراتيجية pic.twitter.com/5xSVln2f1z
— انيس منصور – Anes Mansoor (@anesmansory) February 14, 2022
وأضافت أنها واحدة من الأغاني المفضلة للرئيس التركي أردوغان، وقد شارك في غنائها أمام الجماهير بأكثر من مناسبة احتفالية.
وشاركت طائرات مقاتلة في تلوين سماء أبوظبي بالعلم التركي، تزامناً مع وصول الرئيس أردوغان، مع إطلاق 21 طلقة مدفعية ومشاركة الأحصنة، والتحية العسكرية، وعزف النشيدين الوطنيين التركي والإماراتي.
— WAM Turkish (@wamnews_Turkish) February 14, 2022
يذكر أن آخر زيارة قام بها أردوغان للإمارات كانت في فيفري 2013 حين كان رئيسا للوزراء.
التقارب الذي بدأ بين تركيا والإمارات العربية المتحدة يكتسب زخما جديدا من خلال زياراتنا المتبادلة. أرحب بتطوير العلاقات تجاه مجالات التعاون بيننا بصفتنا بلدين في المنطقة.https://t.co/viIq29mnkL
— رجب طيب أردوغان (@rterdogan_ar) February 12, 2022