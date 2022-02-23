بعد قوله أنّ منكر المعراج مرتد.. داعية يكشف حقيقة الفتوى التي أصدرها بشأن إبراهيم عيسى

كشف داعية أزهري حقيقة الفتوى التي أصدرها بشأن الإعلامي إبراهيم عيسى، على خلفية تصريحاته التي أنكر خلالها معجزة المعراج.

وقال أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر أحمد كريمة في بيان له: “لم أفتِ بإهدار دم المدعو إبراهيم عيسى ولا غيره، فما قُلته ردًا على سؤال حُكم منكر الإسراء؟ قلت: مرتد”.

وأوضح: “يعني يستتاب، ويرفع أمره للقضاء، لأن الفكر يجيبه بالفكر وليس بالقتل، وكُتبي ومنهجي ودعوتي الأزهرية تشهد بذلك، وأتحدى إبراز أي دليل ضدي صوتًا أو صورة أو كتابة، والله على ما أقول وكيل وشهيد”.

بعد إنكاره الإسراء والمعراج وإهانته نساء الصعيد.. أمن الدولة يتدخل في أزمة إبراهيم عيسى

وأمرت جهات التحقيق في البلاغات المقدمة ضد الإعلامي إبراهيم عيسى، الاثنين 21 فيفري، بإحالتها إلى نيابة أمن الدولة العليا، لاتهامه بازدراء الأديان وإنكار المعراج ونشر الفتنة في المجتمع.

وكان الإعلامي الشهير قد أثار جدلا واسعا بعد إنكاره حادثة الإسراء والمعراج، وادعائه أن نساء الصعيد كن يرتدين الملابس القصيرة والمايوهات في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي.

وقال المحامي المصري عمرو ﻋﺒﺪ السلام، إن جهات التحقيق اطلعت على بلاغه الذي يتهم فيه إبراهيم عيسى، بتهمة استغلال الدين في الترويج للأفكار المتطرفة، وازدراء الدين الإسلامي، والتشويش على إقامة الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج.

وذكر عبد السلام في بلاغه أن المبلغ ضده قد دأب بصفة دورية ومسلسلة ومعروضة على العامة من خلال البرنامج الذي يقدمه على استغلال الدين في الترويج لأفكاره ومعتقداته المتطرفة والمغلوطة الموجهة للجماهير.

وأكد بأن مقصده خلق حالة من الاضطراب والفرقة والتشتت وفتنة العامة وتشكيكهم في معتقداتهم وثوابتهم الدينية دون امتلاكه لأي دليل أو سند صحيح، وهو ما يضر بالأمن العام.

وأثارت تصريحات عيسى خلال الأيام الماضية غضبا شعبيا، ورسميا تمثل في ردود من الأزهر ودار الإفتاء ومطالب برلمانية بمحاسبته، فضلا عن تحقيق من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

بعد قوله “معراج النبي قصة وهمية”.. علاء مبارك يرد على إعلامي شهير (فيديو)

علّق علاء مبارك نجل الرئيس المصري السابق حسني مبارك، على تصريحات إعلامي شهير، أنكر حدوث معجزة “الإسراء والمعراج”، واعتبرها مجرد قصة وهمية.

وقال علاء مبارك في تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر، السبت 19 فيفري، ردا على تصريحات الإعلامي إبراهيم عيسى: “أسلوب لا يليق، دا كلام تقوله لواحد صاحبك على القهوة، أما مع رسول الله نلتزم الأدب”.

وأضاف: “ما الهدف من الطعن في الثوابت الإسلامية والنيل من المقدسات الدينية؟ فالإسراء والمعراج معجزة كبرى تذكرنا بقدرة الله سبحانه وتعالى وعبوديته، والإسراء والمعراج ثابتة في القرآن والسنة”.

تعليق نجل الرئيس المصري السابق يأتي تزامنا مع انتقادات من الأزهر لما قاله عيسى، الذي أثار حالة من الجدل تجاه تعليقاته.

ودعا نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى محاكمة الإعلامي الذي لطالما سخر من الإسلام في برامجه وعلى المباشر.

من جهته، أمر النائب العام المصري، المستشار حماده الصاوي، باتخاذ إجراءات التحقيق في البلاغات التي قدمت إلى النيابة العامة ضد الإعلامي. وأشارت النيابة العامة، في بيان، إلى أنها ستعلن لاحقا عما ستسفر عنه التحقيقات.

وفي وقت سابق، قال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، إن لجان الرصد بالمجلس بصدد إعداد تقرير بشأن ما أثير في برنامج “حديث القاهرة” الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عيسى، تمهيدا للعرض على المجلس على الفور، لاتخاذ الإجراء القانوني حال وجود مخالفة للأكواد الإعلامية التي أصدرها المجلس.

وكان عيسى قال في برنامجه “حديث القاهرة” المُذاع على قناة “القاهرة والناس” المصرية، “ايه رأيك إن مفيش معراج هتصدق إن مفيش؟ وكل قصة إنه طلع السما وشاف الناس اللي في السما وشاف الناس في النار، كل دي قصة وهمية كاملة”.

وأضاف أن القصص التي يقوم المشايخ بسردها على مستمعيهم “تصل نسبة الكذب فيها لـ99%”، متابعا أن واقعة الإسراء والمعراج لا يوجد فيها معراج: “طب إيه رأيك إن مفيش معراج، هتصدق إن مفيش؟”.

واتبع: “وكل قصة إنه طلع السما وشاف الناس اللي في السما وشاف الناس في النار، كل دي قصة وهمية كاملة، دي كتب السيرة والتاريخ والحديث هي اللي بتقول، لكن هو مصدّر لك الكتب والقصص اللي بتقول حصلت”.