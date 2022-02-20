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بعد قوله “معراج النبي قصة وهمية”.. علاء مبارك يرد على إعلامي شهير (فيديو)

نادية شريف
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بعد قوله “معراج النبي قصة وهمية”.. علاء مبارك يرد على إعلامي شهير (فيديو)

علّق علاء مبارك نجل الرئيس المصري السابق حسني مبارك، على تصريحات إعلامي شهير، أنكر حدوث معجزة “الإسراء والمعراج”، واعتبرها مجرد قصة وهمية.

وقال علاء مبارك في تغريدة عبر حسابه على تويتر ردا على تصريحات الإعلامي إبراهيم عيسى: “أسلوب لا يليق، دا كلام تقوله لواحد صاحبك على القهوة، أما مع رسول الله نلتزم الأدب”.

وأضاف: “ما الهدف من الطعن في الثوابت الإسلامية والنيل من المقدسات الدينية؟ فالإسراء والمعراج معجزة كبرى تذكرنا بقدرة الله سبحانه وتعالى وعبوديته، والإسراء والمعراج ثابتة في القرآن والسنة”.

تعليق نجل الرئيس المصري السابق يأتي تزامنا مع انتقادات من الأزهر لما قاله عيسى، الذي أثار حالة من الجدل تجاه تعليقاته.

ودعا نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى محاكمة الإعلامي الذي لطالما سخر من الإسلام في برامجه وعلى المباشر.

من جهته، أمر النائب العام المصري، المستشار حماده الصاوي، باتخاذ إجراءات التحقيق في البلاغات التي قدمت إلى النيابة العامة ضد الإعلامي. وأشارت النيابة العامة، في بيان، إلى أنها ستعلن لاحقا عما ستسفر عنه التحقيقات.

وفي وقت سابق، قال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، إن لجان الرصد بالمجلس بصدد إعداد تقرير بشأن ما أثير في برنامج “حديث القاهرة” الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عيسى، تمهيدا للعرض على المجلس على الفور، لاتخاذ الإجراء القانوني حال وجود مخالفة للأكواد الإعلامية التي أصدرها المجلس.

وكان عيسى قال في برنامجه “حديث القاهرة” المُذاع على قناة “القاهرة والناس” المصرية، “ايه رأيك إن مفيش معراج هتصدق إن مفيش؟ وكل قصة إنه طلع السما وشاف الناس اللي في السما وشاف الناس في النار، كل دي قصة وهمية كاملة”.

وأضاف أن القصص التي يقوم المشايخ بسردها على مستمعيهم “تصل نسبة الكذب فيها لـ99%”، متابعا أن واقعة الإسراء والمعراج لا يوجد فيها معراج: “طب إيه رأيك إن مفيش معراج، هتصدق إن مفيش؟”.

واتبع: “وكل قصة إنه طلع السما وشاف الناس اللي في السما وشاف الناس في النار، كل دي قصة وهمية كاملة، دي كتب السيرة والتاريخ والحديث هي اللي بتقول، لكن هو مصدّر لك الكتب والقصص اللي بتقول حصلت”.

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