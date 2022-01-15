بعد كريستيانو رونالدو.. هذه المرأة الأكثر متابعة في العالم على إنستغرام

أصبحت نجمة شبكات التواصل الاجتماعي وسيدة الأعمال المنتمية إلى عائلة كارداشيان، كايلي جينر، المراة الأكثر متابعة في العالم على “إنستغرام” بعد كريستيانو رونالدو .

واستقطب حساب كايلي جينر حتى صباح الخميس 301 مليون متابع، مما جعلها تحتل المركز الثاني بين المشاهير من الجنسين، بعد نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، صاحب 389 مليون متابع، والذي تخطى زميله الأرجنتيني، ليونيل ميسي، الذي يمتلك 300 مليون متابع.

يذكر أن المركز الأول يعود للحساب الرسمي للشبكة الاجتماعية نفسها، والتي بلغ عدد متابعيها 460 مليونا.

وقالت تقارير إخبارية أمريكية إن كايلي جينر تتقاضى مبلغ مليون و200 ألف دولار أمريكي تقريباً عن المنشور الواحد، وبالتالي فهي تحقق أرباحا خيالية من حسابها.

وصعدت كايلي جينر إلى الشهرة كجزء من برنامج تلفزيون الواقع «Keeping up with The Kardashians»، والذي ظهرت فيه لأول مرة إلى جانب شقيقاتها الشهيرت، كيم وكورتني وكلوي كارداشيان.

وأسست كايلي شركة مستحضرات التجميل الناجحة للغاية «كايلي كوزميتكس»، والتي حققت من خلالها أرباحا هائلة في عالم الأعمال.

وفي شهر سبتمبر الماضي، أعلنت كايلي جينر عبر «إنستغرام» أنها حامل بطفلها الثاني، بعدما أنجبت ابنة من مطرب الراب الأمريكي ترافيس سكوت، والذي كان يؤدي في مهرجان أستروورلد الموسيقي في هيوستن في 5 نوفمبر الماضي، عندما تسبب تدافع المعجبين في مقتل 10 أشخاص.

وفي الشهر الجاري، نشرت كايلي جينر صور تظهر بطنها المنتفخة، لتؤكد حملها في طفلها الثاني.

وفي عام 2018، وبعد ولادة ابنتها، حطمت كايلي جينر الأرقام القياسية، عندما حصد إعلان ولادتها أكثر من 18 مليون إعجاب، وهو رقم قياسي تم كسره عدة مرات منذ ذلك الحين، مع منشور لصورة بيضة تتلقى معظم الإعجابات على الإطلاق حتى الآن، وهو 55.7 مليون إعجاب.