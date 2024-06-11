بعد لويزة حنون وزبيدة عسول.. سيدة الأعمال سعيدة نغزة تعلن ترشحها للرئاسيات

أعلنت سيدة الأعمال الجزائرية، سعيدة نغزة، الاثنين، ترشحها للانتخابات الرئاسية المقررة في 7 سبتمبر المقبل.

وأعلنت السيدة نغزة في ندوة صحفية عن مشاركتها في هذا الاستحقاق الانتخابي كمترشحة حرة وأنها اتخذت هذا القرار بعد “تفكير طويل وإدراك تام بآمال وتطلعات الشعب الجزائري”.

وأضافت: “من واجبنا تغيير الذهنيات، كما يجب أن نشمر عن سواعدنا ونواجه بكل شجاعة وإصرار جميع هذه المعارك المتعلقة بمستقبلنا”.

وترشح نغزة هو الثالث بعد كل من زعيمة حزب العمال لويزة حنون والمحامية زبيدة عسول.

وترأس نغزة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية منذ 2016، وقد برز اسمها في واجهة الأحداث في البلاد في سبتمبر 2023 عندما نددت في رسالة إلى الرئيس عبد المجيد تبون بالعقبات التي يواجهها رواد الأعمال.

يذكر أن زبيدة عسول، رئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي، كانت أول امرأة تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية في الجزائر منذ عام 2004، حيث أكدت في مطلع شهر مارس المنصرم أن قرارها جاء “استجابة لمطالب الشعب الجزائري في التغيير”.

السيدة زبيدة عسول تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية..

صحيح أنها كسرت الجمود السياسي الذي ضُرب على الساحة الوطنية بالقمع وسياسة الترهيب.

لكن ترشحها وهي أول من يعلم بأن الصندوق هو آخر من يقرر هوية الرئيس، وترشحها سيكون مجرد زوبعة لا تختلف عن زوابع فوزي رباعين.. فهنا يصبح عبارة تهريج. pic.twitter.com/V6SdJ0U5IM — Naravas (@Smail_Naravas) March 1, 2024

وبعدها وتحديدا في 18 ماي الماضي أعلنت لويزة حنون، زعيمة «حزب العمال» الجزائري، ترشحها أيضا، مؤكدة أن استحقاق 2024 «مختلف عن سابقيه، لأنه يكتسي طابعاً غير عادي بالنظر للسياق العالمي المتوتر».

🔴 حزب العمال يعلن ترشح الأمينة العامة لويزة حنون للانتخابات الرئاسية😎 pic.twitter.com/vGnscGirNm — Mahmoud Belhadj Tahar (@AlgeriaKoo32397) May 18, 2024

وقال نشطاء إن ترشح 3 نساء للانتخابات الرئاسية يعد سابقة تاريخية تحدث لأول مرة منذ الاستقلال.