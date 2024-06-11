-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
جواهر

بعد لويزة حنون وزبيدة عسول.. سيدة الأعمال سعيدة نغزة تعلن ترشحها للرئاسيات

جواهر الشروق
  • 349
  • 0
بعد لويزة حنون وزبيدة عسول.. سيدة الأعمال سعيدة نغزة تعلن ترشحها للرئاسيات

أعلنت سيدة الأعمال الجزائرية، سعيدة نغزة، الاثنين، ترشحها للانتخابات الرئاسية المقررة في 7 سبتمبر المقبل. 

وأعلنت السيدة نغزة في ندوة صحفية عن مشاركتها في هذا الاستحقاق الانتخابي كمترشحة حرة وأنها اتخذت هذا القرار بعد “تفكير طويل وإدراك تام بآمال وتطلعات الشعب الجزائري”.

وأضافت: “من واجبنا تغيير الذهنيات، كما يجب أن نشمر عن سواعدنا ونواجه بكل شجاعة وإصرار جميع هذه المعارك المتعلقة بمستقبلنا”.

وترشح نغزة هو الثالث بعد كل من زعيمة حزب العمال لويزة حنون والمحامية زبيدة عسول.

وترأس نغزة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية منذ 2016، وقد برز اسمها في واجهة الأحداث في البلاد في سبتمبر 2023 عندما نددت في رسالة إلى الرئيس عبد المجيد تبون بالعقبات التي يواجهها رواد الأعمال.

يذكر أن زبيدة عسول، رئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي، كانت أول امرأة تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية في الجزائر منذ عام 2004، حيث أكدت في مطلع شهر مارس المنصرم أن قرارها جاء “استجابة لمطالب الشعب الجزائري في التغيير”.

وبعدها وتحديدا في 18 ماي الماضي أعلنت لويزة حنون، زعيمة «حزب العمال» الجزائري، ترشحها أيضا، مؤكدة أن استحقاق 2024 «مختلف عن سابقيه، لأنه يكتسي طابعاً غير عادي بالنظر للسياق العالمي المتوتر».

وقال نشطاء إن ترشح 3 نساء للانتخابات الرئاسية يعد سابقة تاريخية تحدث لأول مرة منذ الاستقلال.

مقالات ذات صلة
بالفيديو.. هذا ما قالته زوجة “السفّاح المصري” في أول ظهور إعلامي لها!

بالفيديو.. هذا ما قالته زوجة “السفّاح المصري” في أول ظهور إعلامي لها!

إشادة واسعة عبر الشبكات بطالبة جزائرية ابتكرت طائرة “درون”

إشادة واسعة عبر الشبكات بطالبة جزائرية ابتكرت طائرة “درون”

حاجة نيجيرية تضع مولودها بمكة المكرمة وتطلق عليه هذا الاسم!

حاجة نيجيرية تضع مولودها بمكة المكرمة وتطلق عليه هذا الاسم!

ابتكار قطرات أنسولين تعطى عن طريق الفم بدل الحقن

ابتكار قطرات أنسولين تعطى عن طريق الفم بدل الحقن

ظهور نادر لابنتي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يثير التساؤلات!

ظهور نادر لابنتي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يثير التساؤلات!

بالفيديو.. تحذيرات من ظاهرة زواج جديدة تغزو المجتمعات المسلمة!

بالفيديو.. تحذيرات من ظاهرة زواج جديدة تغزو المجتمعات المسلمة!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد