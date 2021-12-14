بعد ليلى علوي.. إلهام شاهين تطل من الحرم المكي وتهدي عمرة لأمها المتوفية

شاركت الفنانة المصرية إلهام شاهين، متابعيها عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، صورة من الحرم المكي، حيث أدت مناسك العمرة، وأهدت الثواب لوالدتها المتوفية.

وظهرت الفنانة في الصورة بالحجاب وهي مبتسمة، حيث قالت: “الحمدلله أجمل عمرة في حياتي والجو رائع والحرم هادئ جدًا”.

وأضافت: “أحمدك وأشكر فضلك يا رب وهبتها لأمى كالعادة وكل سنة كنت بعملها في عيد الأم ولظروف الكورونا اختلفت المواعيد، الله يرحمك يا أمى ويجعل مثواكي الجنة.. ربنا يتقبل”.

يذكر أن إلهام شاهين أدت مناسك العمرة على هامش حضورها فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، حيث ارتدت حسب متابعين ملابس مكشوفة، ما أثار موجة من التعليقات الساخرة بعد ظهورها بالحجاب في الحرم المكي.

بالفيديو.. ليلى علوي تثير الجدل وهي تطلب العفو أمام الكعبة!

وكانت الفنانة المصرية ليلى علوي قد أثارت جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد 12 ديسمبر 2021 في أحدث ظهور لها بالحجاب وهي تطلب العفو أمام الكعبة الشريفة.

وشاركت الفنانة متابعيها عبر ستوري حسابها على إنستغرام لقطات من تواجدها أمام الكعبة المشرفة في المسجد الحرام، حيث كانت ترتدي الحجاب وتدعو الله وتناجيه بكل خشوع.

وانتقد مغردون ظهور علوي، وقالوا بأن الأصح هو التوجه للكعبة بالدعاء وليس للمصور، في حين اعتبر آخرون الأمر مجرد رياء لأن الأصح في العبادات هو السرية واحتساب الأجر.

وتعجب البعض من ارتدائها للملابس الفاضحة في مهرجان البحر الأحمر بجدة دون مراعاة لقداسة المكان، ثم آدائها للعمرة بحجاب يغطي كامل الجسد، مؤكدين أن أغلب الفنانين يعانون من التناقض وربما الانفصام.

في ذات السياق عبر نشطاء عن فرحتهم بآداء الفنانة للعمرة وتمنوا أن تكون بداية لتوبة نصوح، خاصة وأنها ظهرت في المقطع وهي تردد: “يا رب عفوك”.

يذكر أن ليلى علوي أدت مناسك العمرة بالمسجد الحرام فى مكة المكرمة، السبت، وذلك على هامش حضورها فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.