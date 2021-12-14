بعد ليلى علوي.. إلهام شاهين تطل من الحرم المكي وتهدي عمرة لأمها المتوفية
شاركت الفنانة المصرية إلهام شاهين، متابعيها عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، صورة من الحرم المكي، حيث أدت مناسك العمرة، وأهدت الثواب لوالدتها المتوفية.
وظهرت الفنانة في الصورة بالحجاب وهي مبتسمة، حيث قالت: “الحمدلله أجمل عمرة في حياتي والجو رائع والحرم هادئ جدًا”.
وأضافت: “أحمدك وأشكر فضلك يا رب وهبتها لأمى كالعادة وكل سنة كنت بعملها في عيد الأم ولظروف الكورونا اختلفت المواعيد، الله يرحمك يا أمى ويجعل مثواكي الجنة.. ربنا يتقبل”.
يذكر أن إلهام شاهين أدت مناسك العمرة على هامش حضورها فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، حيث ارتدت حسب متابعين ملابس مكشوفة، ما أثار موجة من التعليقات الساخرة بعد ظهورها بالحجاب في الحرم المكي.
الهام شاهين تنشر صورة لها و هي تؤدي مناسك العمرة و تعلق :
وهبتها لأمى كالعادة الله يرحمك يا أمى ويجعل مثواكى الجنة.. ربنا يتقبل».
–
هنقول اية !!!
ربنا يهدى pic.twitter.com/c72WPfcpyh
— سلامة ( SALAMA ) (@FattahFattah62) December 14, 2021
بالفيديو.. ليلى علوي تثير الجدل وهي تطلب العفو أمام الكعبة!
وكانت الفنانة المصرية ليلى علوي قد أثارت جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد 12 ديسمبر 2021 في أحدث ظهور لها بالحجاب وهي تطلب العفو أمام الكعبة الشريفة.
وشاركت الفنانة متابعيها عبر ستوري حسابها على إنستغرام لقطات من تواجدها أمام الكعبة المشرفة في المسجد الحرام، حيث كانت ترتدي الحجاب وتدعو الله وتناجيه بكل خشوع.
#بوابة_دارالمعارف | ليلى علوي تشارك متابعيها فيديو لها من أمام الكعبة pic.twitter.com/fGqA1xDFPM
— دار المعارف (@daralmaref) December 11, 2021
وانتقد مغردون ظهور علوي، وقالوا بأن الأصح هو التوجه للكعبة بالدعاء وليس للمصور، في حين اعتبر آخرون الأمر مجرد رياء لأن الأصح في العبادات هو السرية واحتساب الأجر.
بالفيديو.. ليلى علوي من أمام الكعبة :”يالله عفوك” https://t.co/JgYZ74IErVالله يهديك الناس تعطي وجهها للكعبه وهي تدعي مو للمصور نسأل الله لنا ولك الهدايه
— mody2902 (@mody2902) December 12, 2021
خشوع ليلى علوى وهى تناجى الله أمام الكعبة المشرفة خلال أدائها العمرة
شايفين الخشوع ياجماعه ؟ الأخ اللي هناك شايف؟https://t.co/gJScdykpBm pic.twitter.com/4rGj4VY4C3
— سبيه يمسكها يافوزيه (@meeeta11) December 12, 2021
وتعجب البعض من ارتدائها للملابس الفاضحة في مهرجان البحر الأحمر بجدة دون مراعاة لقداسة المكان، ثم آدائها للعمرة بحجاب يغطي كامل الجسد، مؤكدين أن أغلب الفنانين يعانون من التناقض وربما الانفصام.
وبعد في المهرجانات ترتدي الفساتين المكشوفة واحد فيكم يفهمني قصة ليلى علوي pic.twitter.com/l0KyDgbtH1
— sonia bhiri (@soniabhiri2020) December 12, 2021
في ذات السياق عبر نشطاء عن فرحتهم بآداء الفنانة للعمرة وتمنوا أن تكون بداية لتوبة نصوح، خاصة وأنها ظهرت في المقطع وهي تردد: “يا رب عفوك”.
يذكر أن ليلى علوي أدت مناسك العمرة بالمسجد الحرام فى مكة المكرمة، السبت، وذلك على هامش حضورها فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.