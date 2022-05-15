بعد مالي.. مظاهرات ضد الوجود الفرنسي في تشاد (فيديو وصور)
تظاهر، السبت، مئات الأشخاص في تشاد ضد الوجود الفرنسي، متهمين باريس بدعم المجلس العسكري الحاكم.
وردد المتظاهرون هتافات بينها “فرنسا إرحلي!” و”لا للاستعمار” وأحرقوا علمين على الأقل للسلطة الاستعمارية السابقة وخربوا عددا من محطات الوقود التابعة لمجموعة توتال “رمز” فرنسا.
وأطلقت قوات الشرطة في تشاد الغاز المسيل للدموع واستخدمت مدافع المياه لتفريق مئات المحتجين، الذين نزلوا إلى شوارع العاصمة ومدن أخرى، في إطار احتجاج مناهض لفرنسا شهد تدمير بعض الشركات المرتبطة بباريس.
Manifestation contre la présence de la France au #Tchad, accusée de soutenir la junte militaire au pouvoir. Des intérêts français ont été pris pour cible à N’Djamena et Abéché. Plusieurs stations Total ont été sacagées par les manifestants pic.twitter.com/AnMfkLiSdg
— Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) May 14, 2022
ودعت إلى الاحتجاج “منصة المجتمع المدني المعارضة – تنسيقية واكيت تاما”، لاستنكار مساندة فرنسا للمجلس العسكري الانتقالي الذي تسلم السلطة بعد مقتل الرئيس إدريس ديبي خلال زيارته جبهة القتال أفريل 2021.
وانضم خلال مسيرة السبت، عدد من الطلاب وطلاب الجامعات على دراجات نارية إلى المتظاهرين وهم يهتفون “فرنسا إرحلي”.
🔴 URGENT : Des dizaines de milliers des tchadiens sont actuellement dans les rues de la capitale pour réclamer le depart définitif de la France. Pour dire non à la politique française et l’installation des bases militaires françaises au Tchad estimées aujourd’hui contraire pic.twitter.com/Xjb79vJ4lT
— Histoir d’Afrique ♤ (@silboyofficiel) May 14, 2022
وقال طالب في المدرسة الثانوية وضع عصبة بيضاء على رأسه “أتظاهر لأن فرنسا لا تزال تريد فرض نظام ديبي علينا”.
Depuis ce matin des manifestants sont dans la rue.Ils protestent contre l’ingérence de la France dans les affaires du Tchad 🇹🇩.Ces manifestants ont saccagés la station Total du pont à Double voies de N’Djamena.A Abéché C’est le siège de l’ambassade de France qui a été vandalisé! pic.twitter.com/xdU9sGrWjJ
— Raïssa Nouradine Kassiré (@RaissaKassire) May 14, 2022
وصرح المحامي ماكس لوننغار منسق واكيت تاما لفرانس برس “يسعدنا أن التشاديين أصبحوا أكثر وعيا لنضالنا وانضموا إلينا”، مضيفا بقوله: “فرنسا تنصب الطغاة علينا. نحن لا نطلب سوى احترام شعبنا”.