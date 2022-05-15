بعد مالي.. مظاهرات ضد الوجود الفرنسي في تشاد (فيديو وصور)

تظاهر، السبت، مئات الأشخاص في تشاد ضد الوجود الفرنسي، متهمين باريس بدعم المجلس العسكري الحاكم.

وردد المتظاهرون هتافات بينها “فرنسا إرحلي!” و”لا للاستعمار” وأحرقوا علمين على الأقل للسلطة الاستعمارية السابقة وخربوا عددا من محطات الوقود التابعة لمجموعة توتال “رمز” فرنسا.

وأطلقت قوات الشرطة في تشاد الغاز المسيل للدموع واستخدمت مدافع المياه لتفريق مئات المحتجين، الذين نزلوا إلى شوارع العاصمة ومدن أخرى، في إطار احتجاج مناهض لفرنسا شهد تدمير بعض الشركات المرتبطة بباريس.

ودعت إلى الاحتجاج “منصة المجتمع المدني المعارضة – تنسيقية واكيت تاما”، لاستنكار مساندة فرنسا للمجلس العسكري الانتقالي الذي تسلم السلطة بعد مقتل الرئيس إدريس ديبي خلال زيارته جبهة القتال أفريل 2021.

وانضم خلال مسيرة السبت، عدد من الطلاب وطلاب الجامعات على دراجات نارية إلى المتظاهرين وهم يهتفون “فرنسا إرحلي”.

وقال طالب في المدرسة الثانوية وضع عصبة بيضاء على رأسه “أتظاهر لأن فرنسا لا تزال تريد فرض نظام ديبي علينا”.

وصرح المحامي ماكس لوننغار منسق واكيت تاما لفرانس برس “يسعدنا أن التشاديين أصبحوا أكثر وعيا لنضالنا وانضموا إلينا”، مضيفا بقوله: “فرنسا تنصب الطغاة علينا. نحن لا نطلب سوى احترام شعبنا”.