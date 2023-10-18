بعد مجزرة المعمداني.. الأردن يُلغي القمة الرباعية مع بايدن

أعلنت الأردن إلغاء القمة الرباعية التي كانت مقررة الأربعاء في عمان بمشاركة الرئيس الأميركي جو بايدن والمصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس، وذلك بعد القصف الإسرائيلي الذي استهدف المستشفى المعمداني في غزة.

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في تصريحات صحفية إنه “بعد التشاور مع أشقائنا الفلسطينيين وأشقائنا في مصر وبعد الحديث مع الولايات المتحدة قررنا عدم عقد القمة الرباعية التي كانت مقررة في عمان ليوم الأربعاء”.

وأوضح أن المملكة قررت إلغاء القمة “لأننا نريد منها إذا عُقدت أن تنتج مخرجا واحدا لا ثاني له وهو وقف الحرب واحترام إنسانية الفلسطينيين وإيصال ما يستحقون من مساعدات”.

وأكد أن على المجتمع الدولي وضع حد “لسفك الدماء الذي يشكل استمراره وصمة عار على الإنسانية”.

وكان سيستضيف، الأربعاء، الملك عبد الله الثاني قمة رباعية في عمّان تجمع رؤساء الولايات المتحدة ومصر وفلسطين، لمناقشة الحرب على غزة، وفق ما أعلنه الديوان الملكي الأردني.

وأوضحت وكالة الأنباء الأردنية، أن الملك عبد الله سيعقد لقاءات منفصلة مع الرؤساء الأمريكي والمصري والفلسطيني. وستتركز المباحثات على سبل وقف الحرب على غزة، وخطورة تداعياتها على المنطقة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع.

كما أضافت أن العاهل الأردني يستضيف قمة ثلاثية تضم الرئيسين المصري والفلسطيني، تليها قمة رباعية، تضم الرؤساء الأمريكي والمصري والفلسطيني، لبحث التطورات الخطيرة بسبب الحرب على غزة وتداعياتها على المنطقة، والعمل من أجل إيجاد أفق سياسي يعيد إحياء عملية السلام.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيزور إسرائيل يوم الأربعاء “للتضامن معها في وجه الهجوم الإرهابي الوحشي الذي تشنه “حماس”.

وكتب بايدن في منشور عبر حسابه على منصة إكس “تويتر” سابقا: “سأتوجه يوم الأربعاء إلى إسرائيل للوقوف تضامنا معها في وجه الهجوم الإرهابي الوحشي الذي تشنه “حماس”.

وتابع وسأغادر بعد ذلك إلى الأردن للوقوف على الاحتياجات الإنسانية الماسة، والاجتماع بالقادة، والتوضيح أن “حماس” لا تدافع عن حق الفلسطينيين في تقرير المصير”.

وكان قد أعلن البيت الأبيض أن بايدن سيتوجه من إسرائيل إلى عمّان، لإجراء محادثات مع كل من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي للصحفيين، إن بايدن “سيكرر قناعتنا بأن حماس لا تمثل الغالبية العظمى من الشعب الفلسطيني، الذي هو أيضا ضحية”.

وسيصل بايدن إلى العاصمة الأردنية آتيا من دولة الاحتلال، التي سيزورها في اليوم نفسه للتعبير عن تضامنه بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنته ضدها حركة حماس انطلاقا من قطاع غزة صباح السابع من أكتوبر الجاري.