بعد محاولات الصحافة التونسية.. الإعلام العراقي يطالب بالتعاقد مع بلماضي

محاولات يائسة من بعض الاتحادات العربية لجسّ نبضه

تسعى بعض الاتحادات العربية، الطامعة في انتداب الناخب الوطني، جمال بلماضي، إلى استغلال مرحلة الفراغ التي أعقبت إخفاق الخضر في التأهل إلى كأس العالم بقطر، والغموض الذي يكتنف استمراره على رأس العارضة الفنية للمنتخب الوطني، بعد أن قرر بلماضي أخذ قسط من الراحة من أجل التفكير بعمق في مستقبله مع المنتخب الجزائري.

وتحاول بعض الاتحادات العربية جس نبض، جمال بلماضي، بطريقة غير مباشرة ، لإيصال اهتمامها بالتعاقد معه في حالة رحيله عن المنتخب الوطني الجزائري، وذلك بتسريب أخبار غير رسمية وفتح نقاشات في عدد من “البلاطوهات” التلفزيونية العربية بخصوص مستقبل بلماضي مع الخضر، فضلا عن احتمالات التعاقد معه للإشراف على منتخبات هذه الدول العربية.

وكانت البداية من الجارة تونس، عندما انتشرت قبل أيام معلومات عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة المحلية المكتوبة، إلى الإعلام المسموع والمرئي في تونس، الذي أولى مساحات معتبرة، للتسريبات التي تحدثت عن اهتمام الاتحاد التونسي بالاتفاق مع جمال بلماضي، لقيادة منتخب “نسور قرطاج” في بطولة كأس العالم بقطر، ومحاولة هيئة وديع الجريء إغراءه بورقة المونديال. لكن الجامعة التونسية لكرة القدم فندت هذا الأمر واستبعدت أي نية منها للتقرب من جمال بلماضي.

وفتح الإعلام العراقي بدوره نقاشا عن جمال بلماضي ومشواره التدريبي في قطر مع المنتخب أو نادي الدحيل وصولا إلى المحطة التدريبية الأخيرة مع المنتخب الوطني الجزائري، وأثنى على الإنجازات الكبيرة التي حققها على مستوى الأندية والمنتخبات، خاصة فوزه بلقب قاري، كأس أمم إفريقيا سنة 2019، إضافة إلى اقترابه من تحطيم الرقم القياسي العالمي لسلسلة المباريات دون هزائم 35 مباراة متتالية.

ولم يخف الإعلام العراقي حلمه في التعاقد مع مدرب عالمي من طينة بلماضي حسبهم، يقدر على قيادة المنتخب العراقي إلى نجاحات كبيرة. رغم أنهم اعترفوا بصعوبة الأمر في الظرف الحالي على الاتحاد العراقي لكرة القدم .

موازاة مع ذلك، يترقب الشارع الجزائري بقلق كبير قرار الناخب الوطني، جمال بلماضي، بخصوص استمراره مع الخضر أو رحيله عن المنتخب الوطني الجزائري، عقب إخفاقه في قيادته إلى المونديال القطري المقررة نهاية العام الجاري. وكان المكلف بالإعلام على مستوى المنتخب الوطني الأول، صالح عبود باي، قد أعطى بعض المؤشرات الإيجابية حول بقاء بلماضي على رأس المنتخب الوطني خلال الفترة القادمة، وهذا على ضوء اتصاله به شخصيا لمعرفة أخباره ، حيث كشف في تصريحات إذاعية، الجمعة، عن بداية ظهور مؤشرات إيجابية تجعله يتفاءل باستمرار بلماضي مع المنتخب الوطني الجزائري.