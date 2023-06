بعد محاولة التمرّد.. بوتين يخيّر “فاغنر” بين 3 خيارات

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقاتلي “فاغنر”، في كلمة متلفزة يوم الإثنين، إلى التعاقد مع وزارة الدفاع كمقاتلين نظاميين.

جاء هذا بعد أزمة تمرّد المجموعة العسكرية الخاصة، التي تقاتل إلى جانب القوات النظامية في أوكرانيا، وسعيها لاقتحام العاصمة موسكو. قبل تراجع قائدها بوساطة بيلاروسية.

وقال بوتين في كلمته:”أشكر مقاتلي وقيادات فاغنر على قرار حقن الدماء”. قبل أن يضيف:”لديهم اليوم فرصة للتعاقد مع وزارة الدفاع لخدمة روسيا”.

متابعا:”إذا لم يتعاقدوا مع القوات النظامية، سيكون عليهم العودة إلى منازلهم (كمدنيين)، أو مغادرة الأراضي الروسية نحو بيلاروس”.

ووافق مؤسس مجموعة “فاغنر” العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين، يوم 24 جوان، على اقتراح رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو بوقف تحركات مسلحيه نحو العاصمة موسكو.

فحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، عن قناة تلغرام الرسمية للرئيس البيلاروسي، قام لوكاشينكو بالاتفاق مع رئيس روسيا، على إجراء محادثات مع رئيس “فاغنر” بريغوجين.

“واستمرت المفاوضات مع بريغوجين طوال اليوم، قبل التوصل إلى اتفاق بوقف حركة الأفراد المسلحين التابعين لشركة “فاغنر” على أراضي روسيا، ضمن إجراءات أخرى للتهدئة”، يضيف المصدر.

وبالفعل، أعلن بريغوجين في وقت لاحق من مساء السبت، عبر تسجيل صوتي، أنه أعطى أوامر لقواته بالعودة إلى قواعدها “تجنّبا لإراقة الدماء”.

وادّعت صحيفة “وول ستريت جورنال” يوم السبت، أن الخارجية الأمريكية أوعزت لكافة سفاراتها بضرورة التزام الصمت إزاء الأحداث الجارية في روسيا.

فلا نية لدى الحكومة الأمريكية للانخراط بأي شكل، في أزمة تمرّد قوات فاغنر العسكرية الخاصة ضد الجيش النظامي الروسي. حسب الصحيفة.

وقالت “وول ستريت جورنال” إن الخارجية الأمريكية وجّهت رسالة إلى سفاراتها عبر العالم، تطلب فيها عدم التواصل مع الدول المضيفة بشأن الأحداث الجارية في روسيا.

وفي حال تواصل المضيفون معها حول الموضوع، سيتوجب على السفارات التصريح فقط بأن الولايات المتحدة “تراقب تطورات الوضع عن كثب”. وأنه “لا نيّة لديها لإدخال نفسها في هذه المسألة”.

بالمقابل، أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم السبت، اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وتناول الاتصال التطورات الأخيرة في روسيا، بعد إعلان قائد قوات فاغنر العسكرية الخاصة، عن تمرّده على الجيش النظامي للبلاد.

وشدّد الرئيس أردوغان خلال الاتصال على “ضرورة التحرك بعقلانية. وعدم محاولة أحد الاستفادة من الأحداث الجارية في روسيا”.

وقال الرئيس التركي إن بلاده “مستعدة لفعل ما يترتب عليها من أجل إيجاد حل لما يجري في روسيا بيسر وهدوء بأقرب وقت”.

President @RTErdogan spoke by phone with President Vladimir Putin of Russia.

The call addressed the latest developments in Russia.

President Erdoğan underscored the importance of acting with common sense.

It was stressed during the call that no one should take it upon…

— Presidency of the Republic of Türkiye (@trpresidency) June 24, 2023