بعد مدوار.. سعدي يُوقف مسؤولَين ويُجمّد نشاط هيئتَيهما

أصدر اتحاد الجزائر لِكرة القدم، الخميس، قرارَين لهما صلة بِتسيير المنافسات المحلّية.

جاء ذلك على هامش اجتماع المكتب الفيدرالي لـ “الفاف”، بِالمركز الفني الوطني لِسيدي موسى.

وتمثّل القرار الأوّل في تجميد نشاط رابطة الكرة لِقسم الهُوّاة، ومعاقبة الرّئيس علي مالك بِالإيقاف، ومنعه من الدخول إلى مقرّ الهيئة. إلى غاية انعقاد الجمعية العامة في المستقبل القريب.

وقبل ذلك، أمرت “الفاف” بِإجراء عملية التدقيق والرقابة، لِمنافسة بطولة القسم الثاني التي كانت تُشرف على تنظيمها وتسييرها رابطة علي مالك.

وفسّر اتحاد الرئيس وليد سعدي سبب ما أقدم عليه، بـ “المخالفات الجسيمة للوائح، وعدم الامتثال لِواجب التحفّظ”.

وسيتكفّل العضو بِالمكتب الفيدرالي لـ “الفاف” أحمد خرشي، بِرئاسة رابطة الكرة لِقسم الهُوّاة مُؤقّتا، إلى غاية انعقاد الجمعية العامة.

وبِالمثل وللسبب ذاته، قرّرت “الفاف” تجميد نشاط رابطة ولاية عنابة لِكرة القدم، وإيقاف الرئيس عمّار بهلول.

وأُسندت مهمّة تسيير رابطة عنابة إلى المسؤولَين رضا مكفا وإلياس جندي، وزميلهما الأمين العام لِهذه الهيئة، وبِصفة مُؤقّتة إلى غاية انتهاء مهمّة التدقيق والرقابة.

وقبل علي مالك وعمّار بهلول، كان وليد سعدي قد جمّد نشاط رابطة الكرة المحترفة، وأوقف الرئيس عبد الكريم مدوار. في مسعى يُظْهِرُ الوافدَ الجديدَ إلى المبنى الرياضي لِدالي إبراهيم، في هيئة السّاعي إلى التخلّص من عديد رموز “الحرس القديم”، وضخّ دماء جديدة في هياكل تسيير اللّعبة الأكثر شعبية في البلاد.