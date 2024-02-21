بعد مسيرة فنية قاربت الـ 65 عاما.. وفاة الفنانة السورية ثناء دبسي وآخر فيديو لها

بعد مسيرة فنية قاربت الـ 65 عاما، توفيت، مساء الثلاثاء 20 فيفري الجاري، الفنانة السورية ثناء دبسي، عن عمر يناهز 83 عاما، بعد معاناة مع المرض.

ونعت نقابة الفنانين في سوريا، الفقيدة عبر حسابها على فيسبوك، كما عبر العديد من الفنانين السوريين عن حزنهم لرحيلها، عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي.

وجاء في منشور النقابة: “فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعى إليكم وفاة الزميلة الفنانة القديرة ثناء دبسي ونوافيكم لاحقا بموعد التشييع والدفن وموعد التعزية.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

الفنانة الراحلة من مواليد مدينة حلب شمالي سوريا 1941، وهي زوجة الفنان سليم صبري، ابنتها الفنانة يارا صبري، وصهرها الفنان ماهر صليبي.

ومن خشبات مسارح حلب بدأت ثناء دبسي مسيرتها الفنية، منذ منتصف خمسينيات القرن الماضي، وبعد انتقالها إلى العاصمة السورية دمشق، كانت من الفنانين المؤسسين لانطلاقة المسرح القومي في سوريا مطلع الستينيات، ولعبت العديد من البطولات المسرحية على مدى سنواتٍ طويلة.

وقدمت خلال مسيرتها الفنية، العديد من الأدوار التلفزيونية منذ البدايات الأولى للدراما السورية، ومع الانتشار الذي حققته هذه الدراما عربيًا، ربما يحتفظ المُشاهد العربي في ذاكرته، صوراً لا تنسى لأدوار الأم التي أدتها ثناء دبسي ببراعة.

وتركت بصمتها الخاصة في العديد من المسلسلات الشهيرة، مثل “غزلان في غابة الذئاب”، “زمن العار”، “وراء الشمس”، “أولاد القيمرية”، “الشمس تشرق من جديد”، و”البيت القديم”، و”القناع”، و”بنات العيلة”، وكذلك “عصي الدمع”، “زمن العار”، و”وراء الشمس”، و”رحلة المشتاق”.

عانت ثناء من مشكلة صحية في شبكية العين، تحدث عنها زوجها الفنان سليم صبري، الذي قال في حديث لبرنامج تلفزيوني “لا يمكن تخيل مدى صعوبة أن ترى حبيبتك تتألم”، وكشف عن أمنيته أن يتبرع لزوجته بعينه إلا أن هذا الأمر غير قابل للتطبيق طبيا.

كان آخر ظهور للفنانة في فيديو نشره الفنان فراس إبراهيم قبل أشهر، وثق لحظة وقوفها في النافذة تراقب زوجها وهو يسقي النباتات.