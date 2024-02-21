بعد مسيرة فنية قاربت الـ 65 عاما.. وفاة الفنانة السورية ثناء دبسي وآخر فيديو لها
بعد مسيرة فنية قاربت الـ 65 عاما، توفيت، مساء الثلاثاء 20 فيفري الجاري، الفنانة السورية ثناء دبسي، عن عمر يناهز 83 عاما، بعد معاناة مع المرض.
ونعت نقابة الفنانين في سوريا، الفقيدة عبر حسابها على فيسبوك، كما عبر العديد من الفنانين السوريين عن حزنهم لرحيلها، عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي.
الفنانة القديرة ثناء دبسي
كم من الحزن الكبيرالذي يقبض على القلب في هذا الخبر المؤلم…مع بداية طريقي الفني…كانت توجهني بمحبة وعناية..لم تبخل عليّ بالنصائح … أستاذتي…الرحمة لروحك..خالص العزاء لزوجها الفنان سليم صبري ..ولأولادها وأقربائها..وللوسط الفني
إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/AkHFh05SRR
— Nadin khoury (@Nadin_khoury) February 20, 2024
وجاء في منشور النقابة: “فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعى إليكم وفاة الزميلة الفنانة القديرة ثناء دبسي ونوافيكم لاحقا بموعد التشييع والدفن وموعد التعزية.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.
الفنانة الراحلة من مواليد مدينة حلب شمالي سوريا 1941، وهي زوجة الفنان سليم صبري، ابنتها الفنانة يارا صبري، وصهرها الفنان ماهر صليبي.
الله يرحم القامة
الفنية الكبيرة #ثناء_الدبسي
ويجعل مثواها الجنة ونعيمها
ويصبر قلب زوجها العملاق
الكبير #سليم_صبري وقلب
أبنتها النجمة #يارا_صبري
والله يجعلها أخر الاحزان 🤲 pic.twitter.com/eckVIc2VuG
— هاني الصالح (@3TyafeKtLpMKPqQ) February 21, 2024
ومن خشبات مسارح حلب بدأت ثناء دبسي مسيرتها الفنية، منذ منتصف خمسينيات القرن الماضي، وبعد انتقالها إلى العاصمة السورية دمشق، كانت من الفنانين المؤسسين لانطلاقة المسرح القومي في سوريا مطلع الستينيات، ولعبت العديد من البطولات المسرحية على مدى سنواتٍ طويلة.
وقدمت خلال مسيرتها الفنية، العديد من الأدوار التلفزيونية منذ البدايات الأولى للدراما السورية، ومع الانتشار الذي حققته هذه الدراما عربيًا، ربما يحتفظ المُشاهد العربي في ذاكرته، صوراً لا تنسى لأدوار الأم التي أدتها ثناء دبسي ببراعة.
ثناء الدبسي
جزء من ذاكرتنا
أديش كنا مفتقدينلها عالشاشة وأديش رح نفتقدها أكتر
كنت شوف بأدوارها حنية أمي. يا الله ما احلى ضحكتها..
الله يصبر قلب سليم صبري 😢 و يارا 💔
الرحمة لروحك pic.twitter.com/nEwZFy81Dh
— حَــسَــن (@zisishasan2) February 20, 2024
وتركت بصمتها الخاصة في العديد من المسلسلات الشهيرة، مثل “غزلان في غابة الذئاب”، “زمن العار”، “وراء الشمس”، “أولاد القيمرية”، “الشمس تشرق من جديد”، و”البيت القديم”، و”القناع”، و”بنات العيلة”، وكذلك “عصي الدمع”، “زمن العار”، و”وراء الشمس”، و”رحلة المشتاق”.
عانت ثناء من مشكلة صحية في شبكية العين، تحدث عنها زوجها الفنان سليم صبري، الذي قال في حديث لبرنامج تلفزيوني “لا يمكن تخيل مدى صعوبة أن ترى حبيبتك تتألم”، وكشف عن أمنيته أن يتبرع لزوجته بعينه إلا أن هذا الأمر غير قابل للتطبيق طبيا.
كان آخر ظهور للفنانة في فيديو نشره الفنان فراس إبراهيم قبل أشهر، وثق لحظة وقوفها في النافذة تراقب زوجها وهو يسقي النباتات.
الفيديو الأخير الذي جمع القديرة الراحلة #ثناء_الدبسي مع زوجها القدير #سليم_صبري الذي نشره الفنان #فراس_ابراهيم قبل أشهر، بحيث كانت تراقبه بنضراتها الحنونة وهو يسقي الزرع.. pic.twitter.com/qvaHB9IF2k
— Bila Rakaba (@BilaRakaba) February 20, 2024