بعد مشاركة 5430 مصمّم.. سوناطراك تعلن “الشعار الفائز” في مسابقة الذكرى الـ60

أعلنت سوناطراك يوم الخميس في بيان، عن نتيجة المسابقة التي أطلقتها لاختيار شعار رسمي خاص باحتفالات الذكرى الـ60 لتأسيس المجمّع، التي توافق تاريخ 31 ديسمبر 2023.

وحسب ما جاء في بيان سوناطراك، فقد وقع اختيار لجنة التقييم المنصّبة لانتقاء أحسن التصميمات، على الشعارين الفائزين، من بين 5430 تصميما شارك في المسابقة.

“وأفضت نتائج المسابقة إلى انتقاء تصميمين فقط، يستجيبان لشروط المسابقة، ويرتقيان لمستوى هذا الحدث. الذي يرسم محطة من المحطات التاريخية لسوناطراك”، يوضح البيان.

بالمقابل، تمّ حجب الجائزة الثالثة في المسابقة. “لانعدام مشاركات ترقى لمستوى هذا الحدث”، يضيف بيان سوناطراك.

وعادت الجائزتين الأولى والثانية في مسابقة تصميم شعار لذكرى سوناطراك الـ60، إلى كلّ من: