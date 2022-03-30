بعد معارضة قراره حول الصحراء الغربية.. سانتشيز يوضح موقفه

قدم رئيس الحكومة الاسبانية ، بيدرو سانتشيز، الأربعاء، توضيحات لمعارضي قراره حول الصحراء الغربية، مجددا دعمه لخطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب، ودعم جهود الأمم المتحدة ومبعوثها دي ميستورا.

ونفى رئيس الحكومة خلال مثوله أمام البرلمان في جلسة نقلتها قنوات التلفزيون المحلية مباشرة، أن تكون إسبانيا قد غيرت موقفها من النزاع في الصحراء الغربية.

وقال سانشيز، في رده أمام نواب البرلمان الاسباني “أنا أدافع عن المسار الذي سلكناه من قبل، مضيفا بالقول أن هدفه الرئيسي كان “الدفاع عن مصالح إسبانيا”.

ودافع سانشيز عن رسالته إلى العاهل المغربي، وأكد أن “أي قرار سيتم تبنيه في إطار الأمم المتحدة وباتفاق الطرفين المعنيين. كما ستضمن الحكومة استمرار الدعم الإنساني للمخيمات الصحراوية”.

كما استعرض عددا من العوامل التي قال أنها تعزز قوله هذا، حيث أشار إلى ترحيب الحكومة الإسبانية إبان رئاسة خوسي لويس رودريغيث ساباتيرو سنة 2008 بمقترح الحكم الذاتي، ثم شدد على قرارات مجلس الأمن الدولي حول نزاع الصحراء الغربية وتطرق إلى الفاعلين الدوليين مثل موقف الولايات المتحدة وفرنسا الذين يصفان المقترح “بالجاد”.

صحيفة إسبانية: سانشيز لم يبلغ الحكومة ولا الملك بمضمون رسالته إلى المغرب

ويوم 24 مارس 2022، قالت صحيفة إسبانية أن رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز لم يبلغ أي طرف بمحتوى رسالته إلى ملك المغرب، التي أعلن فيها عن تغيّر موقف بلاده إزاء قضية الصحراء الغربية.

وحسب ما ذكرته صحيفة “أوكي دياريو” المحلية، فإن أيّا من أعضاء الحكومة ولا حتى الملك. كان على اطلاع على مضمون الرسالة.

وقالت الصحيفة إن سانشيز كتب الرسالة التي أرسلها إلى المغرب بنفسه. وأنه أخفى مضمونها عن الجميع. قبل أن تعلن عنها الرباط.

وذكر المصدر نفسه أنّ النائبة الثانية للرئيس يولاندا دياز طالبت مرارا بالكشف عن المحتوى الكامل للرسالة التي اعترفت الرباط باستلامها يوم الجمعة الماضي. ونشرت جزءا منها فقط.