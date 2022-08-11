بعد معالجة بطاقة الرغبات الثانية..  نتائج توجيهات حاملي البكالوريا هذا المساء  

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, أنه بإمكان حاملي البكالوريا المعنيين بالمرحلة الثانية من التوجيه الاطلاع على نتائج توجيههم مساء الخميس.

وأفاد بيان للوزارة أن هذا الإعلان “مخصص لأصحاب بطاقة الرغبات الجديدة والذين لم يتم توجيههم حسب أي رغبة من رغباتهم العشر في المرحلة الأولى”.

وأضاف أن عملية معالجة الرغبات الجديدة والمعبر عنها من طرف 8921 من هذه الفئة من الطلبة, مع احترام المعدلات الدنيا, أسفرت على أن نسبة الذين حصلوا على الرغبة الأولى بلغت في المرحلة الثانية 96.41% من الرغبات المعبر عنها,

ونسبة الذين حصلوا على الرغبة الثانية بلغت 3.58% من الرغبات المعبر عنها في المرحلة الثانية, ونسبة الذين حصلوا على الرغبة الثالثة بلغت 0.01% من الرغبات المعبر عنها في المرحلة الثانية.

كما أنه, ومن بين 7575 طالبا من الذين تم توجيههم إلى المدارس العليا للأساتذة, أو نحو التخصصات التي تخضع للانتقاء، “تم قبول 93.64% منهم”، في حين تم “إعادة توجيه 143 طالبا منهم نحو رغبتهم الموالية بنسبة 1.89%”.

وأضاف بيان الوزراة أنه يمكن لهذه الفئة المعنية بالمرحلة الثانية من التوجيه، الاطلاع على نتائج توجيههم عبر البوابة الرقمية “orientation.esi.dz”, وستكون المرحلة الثالثة الخاصة بالتسجيلات النهائية عبر الخط، في الفترة الممتدة من الـ05 إلى الـ 08 سبتمبر 2022، كما ستتم معالجة الحالات الخاصة، في المرحلة الرابعة،في الفترة الممتدة من الـ 09 إلى الـ 15 سبتمبر 2022.

نتائج بطاقة الرغبات الثانية لحاملي البكالوريا هذا الخميس

ويوم 8 أوت 2022، قال مدير التكوين والتعليم العالي بوزارة التعليم العالي، البروفسور جمال بوقزاطة، إن نتائج بطاقة الرغبات الثانية لحاملي البكالوريا الذين لم يحصلوا على خياراتهم الأولى ستكون الخميس المقبل.

وأوضح المتحدث، الاثنين، في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة إن بطاقة الرغبات الثانية تخص فئة حاملي البكالوريا الذين أعادوا ملئ بطاقة الرغبات مرة أخرى.

وقال المسؤول بوزارة التعليم العالي “تم تحديد فترة معالجة بطاقة الرغبات الثانية من 6 إلى 11 أوت، وفي مساء يوم 11 أوت سيتم إعلان النتائج”.

وتابع المتحدث أنه بالنسبة لهذه الفئة، سيتم التسجيل النهائي للجامعة في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر بعد الموعد المحدد في ورقة التوجيه لكل طالب “لتجنب اكتظاظ المكاتب المسؤولة عن التسجيل”.

بن زيان يكشف عن التعديلات الجديدة الخاصة بتوجيه حاملي بكالوريا 2022

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، عن إدخال بعض التعديلات المتعلقة بتوجيه حاملي بكالوريا دورة جوان 2022.

وأكد بن زيان، الأربعاء، في ندوة صحفية حول عميلة توجيه حاملي البكالوريا، أن التعديلات الجديدة جاءت بعد إجراء تقييم موضوعي بمشاركة مختصين وباحثين في الميدان نتج عنها مايلي:

1- توسيع اعتماد المعدل الموزون ليشمل بعض التخصصات الأخرى من خلال إضافة مادة أساسية لمعدل البكالوريا

2- فتح ميدان تكوين جديد في علوم الصحة يضاف إلى 14 تكوين في هذا المجال

3- إدراج تكوينين في كلية الصيدلة بجامعة الجزائر يتعلق الأول بمنتوجات الصيدلانية والصحة والثاني بمساعد صيدلي.

4- تفريع العلوم الدقيقة بالنسبة للمدارس العليا للأستاذة إلى فرعين شعبة الرياضيات وشعبة العلوم الفيزيائية بداية من السنة الأولى جامعي.

5- تفريع ميدان الرياضيات والإعلام الآلي بدء من السنة الأولى.

6- إنشاء مدرستين وطنيتين في الفلاحة الصحراوية بأدرار والوادي

7- تخصيص مسارات تكوينية في الهندسة الموجهة لناجحي تخصص لتخصص تقني رياضي على مستوى 3 مؤسسات جامعية نموذجية.

8- فتح مسار تكوين جديد لتكوين المهندسين والمهندسين المعماريين على مستوى 18 نقطة تكوين بالمؤسسات الجامعية لتخريج مهندسين مقاولين.

حاملو البكالوريا سيتعرفون على تخصصاتهم الجامعية مساء الأربعاء

ويترقب حاملو البكالوريا الجدد التعرف على تخصصاتهم الجامعية الموجهين إليها، مساء الأربعاء، بعد الانتهاء من عملية معالجة الرغبات.

وسيتم، مساء الأربعاء، الإعلان عن نتائج التوجيهات الجامعية لحاملي البكالوريا دورة جوان 2022، عبر الموقع المخصص للتسجيلات الأولية.

وسبق لمدير التكوين والتعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي البروفسور جمال بوقزاطة، أن أوضح في تصريح صحفي أن الإعلان عن نتاشج التوجيهات سيكون عشية الثالث من شهر أوت الجاري، مضيفا أن حاملي البكالوريا الجدد الذين لم يحصلوا على أي اختيار من اختياراتهم سيكون بإمكانهم ملئ بطاقة أخرى للرغبات في الفترة الممتدة ما بين 4 إلى 6 أوت الجاري ،على أن تحتوي هذه البطاقة على ستة اختيارات”.

وبخصوص الموجهين للمدارس العليا للأساتذة قال المتحدث إنهم مدعوون من الـ 4 إلى الـ 8 أوت لإجراء المقابلة الشفوية.

وحدد أقصى أجل للقيام بهذه العملية يوم 06 أوت الجاري، علما بأن الإعلان عن النتائج سيكون يوم 11 من نفس الشهر مساء.

وبعد عملية الاطلاع على توجيه الطالب الجديد، يجب على هذا الأخير تأكيد التسجيل النهائي عبر الخط https://progres.mesrs.dz/webetu وذلك من 05 إلى 08 سبتمبر 2022.

بطاقة رغبات جديدة لحاملي البكالوريا الذين لم يحصلوا على اختياراتهم

ويوم 28 جويلية 2022، كشف مدير التكوين والتعليم العالي بوزارة التعليم العالي، البروفسور جمال بوقزاطة، أن حاملي البكالوريا الذين لم يحصلوا على أي اختيار من اختياراتهم سيكون بإمكانهم ملئ بطاقة جديدة للرغبات.

وقال بوقزاطة، الخميس، في تصريح للقناة الأولى للإذاعة، إن التلاميذ الناجحين الذين لم يتحصلوا على أي اختيار من اختياراتهم يمكنهم إعادة ملئ بطاقة رغبات جديدة ما بين 4 إلى 6 أوت الداخل،على أن تحتوي هذه البطاقة على ستة اختيارات”.

وأشار المتحدث إلى أنه بعد الانتهاء من عملية معالجة الرغبات المعبر عنها سيتعرف حاملي البكالوريا على تخصصهم في الجامعة عشية يوم الـ 3 أوت الداخل.

وأضاف البروفيسور بوقزاطة أن 330.593 طالب، أي ما يمثل نسبة 95.72 بالمائة من حاملي شهادة البكالوريا (دورة جوان 2022) قاموا بالتسجيلات الأولية عبر البوابة الإلكترونية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المخصصة لهذا الغرض.

وبخصوص الموجهين للمدارس العليا للأساتذة قال المتحدث إنهم مدعوون من ال 4 إلى الـ 8 أوت لإجراء المقابلة الشفوية.

هذه مواعيد تسجيل طلبات الإيواء والمنحة والنقل لحاملي البكالوريا

ويوم 26 جويلية 2022، كشف الديوان الوطني للخدمات الجامعية، عن مواعيد الولوج للأرضية الخاصة بتسجيلات الإيواء والمنحة والنقل لحاملي البكالوريا عبر الموقع الالكتروني.

‏وأوضح الديوان في مراسلة إلى مديري الخدمات الجامعية أن انطلاق التسجيلات سيكون خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 26 أوت 2022، وتعتبر هذه العملية إجبارية وشرط أساسي للاستفادة من الخدمات الجامعية .

وأضاف الديوان أن معالجة طلبات الإيواء من طرف مديريات الخدمات الجامعية خلال الفترة الممتدة من 26 أوت إلى 03 سبتمبر 2022.

أزيد من 94 بالمائة من حاملي البكالوريا قاموا بالتسجيلات الأولية

ويوم 25 جويلية 2022، كشفت وزارة التعليم العالي أن أزيد من 94 بالمائة من الناجحين في الباكالوريا قاموا بالتسجيلات الأولية عبر البوابة الإلكترونية.

وأوضحت الوزارة أن 326.406 طالب, أي ما يمثل نسبة 94,51 بالمائة من حاملي شهادة البكالوريا (دورة جوان 2022) بالتسجيلات الاولية عبر البوابة الالكترونية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المخصصة لهذا الغرض.

وأوضحت الوزارة أنه من مجموع 345.382 ناجح في شهادة البكالوريا, قام 326.406 طالب بتسجيلاتهم الأولية عبر الخط, وهو ما يعادل 94,51 بالمائة من مجموع الحاصلين الجدد على البكالوريا, مبرزة أن هذه النسبة سترتفع عقب انتهاء المدة المحددة لتأكيد التسجيلات الأولية.

وأوضحت أن التسجيل في بطاقة الرغبات يتم وفق ترتيب تنازلي لستة (06) اختيارات على الأقل إلى عشرة (10) على الأكثر, مع تحديد على الأقل مسارين (02) من مسارات التكوين في الليسانس ذات التسجيل المحلي أو الجهوي التي تضمنها مؤسسة جامعية.

أما عن نتائج التوجيهات, فإنها توضع عبر الخط يوم 3 أوت لقادم مساء لتبدأ بعدها (من 4 إلى 8 أوت 2022) المقابلات الخاصة بالمترشحين الموجهين إلى المدارس العليا للأساتذة.

هذا موعد الإعلان عن نتائج التوجيه بالنسبة لحاملي البكالوريا

ويوم 22 جويلية 2022، كشف مسؤول بوزارة التعليم العالي أنه سيتم الاعلان عن نتائج التوجيه بالنسبة للطلبة الحائزين على شهادة البكالوريا يوم 3 أوت 2022.

وأكد مدير التكوين والتعليم العالي بوزارة التعليم العالي، البروفسور جمال بوقزاطة، في حوار له مع إذاعة سطيف الجهوية أن اعلان نتائج التوجيه سيكون يوم 03 أوت القادم.

وعن معدلات الالتحاق بمدرسة الذكاء، أوضح بوقزاطة أن الأولوية تكون لشعبة الرياضيات ثم للعلوم التجارية ثم للتقني الرياضي، مشيرا إلى أن أصحاب المعدل الموزون الذي يساوي أو يفوق 16 هم الذين الذي بامكانهم المشاركة.

أما بالنسبة لمدرسة الرياضيات، فقال المتحدث ذاته إن الأولوية تمنح لطلبة ثانوية القبة ثم لشعبة الرياضيات بعدها لتقني الرياضي بمعدل موزون يساوي أو يفوق 14 أو 15 أو 16 على التوالي.

من جهة أخرى، أعلن ضيف الإذاعة أن عدد الطلبة الجدد هذا العام بلغ أكثر من 345 الف طالب وبذلك يصل عدد الطلبة الإجمالي مليون و700 ألف طالب.

وفي 20 جويلية 2022، كشف مدير التكوين والتعليم العالي بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي، البروفسور جمال بوقزاطة، عن جديد التوجيه الخاص بالموسم الجامعي المقبل.

وأوضح بوقزاطة، الأربعاء، خلال نزوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى في رده حول سؤال متعلق بجديد التوجيه أنه تم إلغاء الجذع المشترك فيما يخص الالتحاق بتخصصي الرياضيات والإعلام الآلي، وكذا المدارس العليا للأساتذة في تخصص العلوم الدقيقة.

كما أوضح بوقزاطة أنه تقرر توسيع المعدل الحسابي الموزون ليشمل بعض التخصصات لاسيما المدرستين العليتين للرياضيات والذكاء الاصطناعي بسيدي عبد الله.

وأضاف أنه تقرر إعادة بعث مسارات التكوين في دراسات المهندس خلال الدخول الجامعي المقبل، في شعبتي الرياضيات والتكنولوجيا على مستوى 18 مؤسسة جامعية موزعة بالتساوي ب 3 نواحي للوطن على أن يتم تعميمها لاحقا .

وبخصوص التحضيرات التنظيمية والبيداغوجية للدخول الجامعي لموسم 2022/2023، أكد المتحدث أن التحضيرات تجري في ظروف عادية لاستقبال زهاء 340 ألف طالب جامعي جديد، مشيرا إلى الضغط الذي تعاني منه المؤسسات الجامعية خصوصا بالجزائر العاصمة ،حيث بلغ عدد الناجحين في البكالوريا 37 ألف طالبا.

كما استعرض ضيف الأولى توليفة المعايير لاختيار التخصصات للالتحاق بالجامعة والتي تتلخص أساسا في معدل البكالوريا ومعدل المواد الأساسية المحصل عليها إضافة إلى شرط الدائرة الجغرافية للمترشح وكذا قدرة الاستقبال لدى مؤسسات التعليم العالي.

وفي تقييمه لتجربة المدرسة الوطنية العليا للرياضيات بعد سنة من إطلاقها قال بوقزاطة إنها تجربة فتية، لا يمكن تقييم أدائها إلا بعد سنتين.

وبخصوص إلغاء نظام الدراسة بالتفويج المعتمد في اطار تطبيق البروتوكول الصحي الخاص بجائحة كورونا والعودة إلى النظام العادي، أوضح ضيف الأولى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اتخذت كل الإجراءات اللازمة لاستقبال الطلبة، في انتظار ما ستقرره اللجنة الوطنية العلمية المكلفة بمتابعة جائحة كوفيد19 .

هذا موعد التسجيلات الأولية ومراحله للناجحين الجدد في البكالوريا

ويوم 17 جويلية 2022، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن عملية التسجيلات الأولية لفائدة حاملي شهادة البكالوريا الجدد2022، ستكون من 21 إلى 24 جويلية الجاري عبر البوابة المخصصة لهذا الغرض.

ودعت الوزارة الحاصلين الجدد على شهادة البكالوريا إلى إتباع جملة من الإجراءات للتسجيل في إحدى مؤسسات التعليم العالي وهي كالتالي:

1- التوجه إلى الثانوية لتسلم شهادة البكالوريا، والتي من خلالها يتم التعرف على الرقم الشخصي الذي يستعمل أثناء التسجيل الأولي.

2- يتعرف الطالب على المعلومات التي توضع تحت تصرفه والواردة في دليل حامل شهادة البكالوريا وفي المنشور الوزاري الخاص، حيث يمكنه في هذا الصدد تحميل وتثبيت تطبيق توجيه كم (TawdjihCom) المتوفر في بوابة حامل شهادة البكالوريا على الهاتف النقال و/ أو اللوحة الالكترونية او استعمال النسخ التفاعلية للدليل والمنشور رقم 1 والمنشور رقم 3 والمنشور رقم 4 على جهاز للإعلام الآلي أو الوثائق بصيغ Pdf أيضا.

3- الشروع في عملية التسجيل الأولي من 21 إلى 24 يوليو الجاري وذلك من خلال ملء بطاقة الرغبات عبر الخط من خلال العنوان الالكتروني https://www.orientation-esi.dz.

وتؤكد الوزارة على ضرورة ملء بطاقة الرغبات كمرحلة أولى وتصفح وطبع قائمة كل الشعب المسموح للطالب الترشح فيها، داعية إلى التسجيل في بطاقة الرغبات، وفقا لترتيب تنازلي، ستة (06) اختيارات على الأقل إلى عشرة (10) على الأكثر، مع تحديد على الأقل مسارين (02) من مسارات التكوين في الليسانس ذات التسجيل المحلي أو الجهوي التي تضمنها مؤسسة جامعية.

4- وجوب تأكيد التسجيل الأولي عبر الخط من 25 إلى 26 جويلية الحالي مع إمكانية تغيير بطاقة الرغبات السابقة، لافتة الى أنه في هذه الحالة، تؤخذ بعين الاعتبار بطاقة الرغبات الثانية في توجيه الطالب.

أما عن نتائج التوجيهات، فإنها توضع عبر الخط يوم 03 أوت القادم مساء لتبدأ بعدها (من 4 الى 8 أوت 2022) المقابلات الخاصة بالمترشحين الموجهين إلى المدارس العليا للأساتذة.

وبالنسبة لهذه المدارس، أشار المصدر إلى أنه يجب على حامل البكالوريا التقدم الى المؤسسة التي وجه اليها لإجراء الاختبار أو المقابلة الشفوية على أن يخضع التسجيل النهائي في هذه المدارس لشرط السن المحدد بـ 24 سنة على الأكثر في 31 ديسمبر 2022 ولنتيجة المقابلة الشفوية.

5- في حالة الإخفاق في المقابلة، يتم التوجيه آليا إلى الاختيار الموالي الوارد في بطاقة الرغبات، والذي لا يخضع لمقابلة شفوية ويستوفي المعدل الأدنى للالتحاق بهذا الاختيار.

6- وفيما تعلق بحاملي البكالوريا الذين لم يحصلوا على أي اختيار من اختياراتهم، فيقترح عليهم عملية ثانية للتسجيل الأولي من 04 إلى 06 أوت القادم من خلال ملء بطاقة رغبات أخرى حسب ترتيب تنازلي على ان تحتوي هذه البطاقة على ستة (06) اختيارات من ضمنها اثنين (02) وجوبا في مسارات الليسانس ذات التسجيل المحلي أو الجهوي.

وحدد أقصى أجل للقيام بهذه العملية يوم 06 أوت 2022 علما بأن الإعلان عن النتائج سيكون يوم 11 من نفس الشهر مساء.

وبعد عملية الاطلاع على توجيه الطالب الجديد، يجب على هذا الأخير تأكيد التسجيل النهائي عبر الخط https://progres.mesrs.dz/webetu وذلك من 05 إلى 08 سبتمبر 2022 على ان يتم إيداع النسخة الأصلية لكشف نقاط البكالوريا لاحقا على مستوى مؤسسة التوجيه.

وعن الحالات الخاصة، فقد تم التأكيد على فتح أرضية مخصصة لدراستها من طرف مؤسسات التعليم العالي المستقبلة خلال الفترة من 09 إلى 15 سبتمبر 2022 وذلك وفق منشور تكميلي يحدد الكيفيات والرزنامة والحالات التي تخول لمدير المؤسسة الجامعية اقتراح إعادة توزيع داخلي وخارجي للطلبة بالتشاور مع الندوات الجهوية للجامعات، لاسيما بالنسبة للشعب التي تعرف انخفاضا محسوسا لعدد الطلبة.

وإذا كان الطالب الجديد معني بالإيواء في حي جامعي، فقد دعت الوزارة إلى ضرورة تقديم طلب الاستفادة من الايواء عبر الخط من 20 الى 26 أوت 2022.

تعليم عالي: إطلاق بوابة توجيه حاملي شهادة البكالوريا الجدد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إطلاق البوابة الخاصة بتوجيه حاملي شهادة البكالوريا الجدد لطبعة 2022.

وأكدت الوزارة، في منشور لها على موقعا الرسمي عبر فيسبوك أن البوابة مفتوحة لخدمة الطلبة الجدد، ودعت التلاميذ إلى التوجه نحو الموقع للمزيد من المعلومات: http://bac2022.mesrs.dz