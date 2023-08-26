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بعد مقتل شابين.. “فاشينيستا” كويتية شهيرة تتصدر مواقع التواصل

الشروق أونلاين
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بعد مقتل شابين.. “فاشينيستا” كويتية شهيرة تتصدر مواقع التواصل

تصدر اسم الفاشينيستا الكويتية “فاطمة المؤمن” مواقع التواصل الاجتماعي في دول الخليج بعد تسببها بمقتل شابين في حادث مروري خطير.

وذكرت وسائل إعلامية كويتية أن الحادث وقع نتيجة قيام فاطمة المؤمن بتجاوز الإشارة الحمراء عند أحد التقاطعات بالعاصمة أدى إلى وفاة الشابين وإصابة مرافقيهما.

وكانت صحيفة “القبس” الكويتية، قد أوردت أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، يتابع بنفسه إجراءات التحقيق في هذه القضية.

وأوضحت الصحيفة أنه عقب ورود بلاغ إلى عمليات وزارة الداخلية والإسعاف عن الحادث، تم الانتقال إلى الموقع ومشاهدة سيارتين الأولى بها “الفاشينستا”، والأخرى بها 4 شباب حيث توفي السائق ومرافقه فيما أصيب اثنان آخران كانا معهما، نقلا إلى المستشفى، وأمر المحقق برفع الجثتين وحجز “الفاشينستا”.

وسرعان ما انتشر على مواقع التواصل، اسم العارضة فاطمة المؤمن، على أنها المتسببة في الحادث، وبأنها موقوفة لدى الشرطة الكويتية، فيما تحدثت شائعات عن فرارها من الحجز.

لكن مواقع إعلامية كويتية”، أكدت بأن العارضة لا تزال موقوفة بعد الحادث، الذي وقع عند تقاطع السور مع الملك فهد، وكانت بحالة غير طبيعية، وفق موقع “المجلس”، الذي أضاف بأن هذه الأخيرة تواجه 3 تهم، وهي (قيادة السيارة بحالة غير طبيعية والقتل الخطأ وتجاوز الإشارة الحمراء).

ولمع اسم فاطمة المؤمن خبيرة تجميل وعارضة أزياء كويتية، على مواقع التواصل الاجتماعي منذ فترة طويلة، وهي تبلغ من العمر 30 عامًا ويتجاوز عدد متابعيها مليوني متابع على منصة “إنستغرام”.

ولم يصدر أي تصريح أو بيان على حساباتها في مواقع التواصل بعد الحادثة، حيث كانت المؤمن قد نشرت نعيًا لوالدها الذي توفي في الرابع من شهر أت الجاري.

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