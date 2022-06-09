بعد ملاعب كرة القدم.. ميسي يدخل عالم التمثيل

بعد نجاحه في ميدان الساحرة المستديرة، يخوض الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان تجربة التمثيل لأول مرة في مسلسل تلفزيوني أرجنتيني.

وأوضحت صحيفة “ماركا”، أن ميسي شارك في الجزء الثاني من مسلسل “LosProtectores”، والذي تم تصويره في مواقع مختلفة في كل من العاصمة الفرنسية باريس والأرجنتينية بوينس آيرس.

وظهرت تلك الأنباء عقب خماسية ليو التي قادت المنتخب الأرجنتيني للفوز على نظيره منتخب إستونيا 5 – صفر خلال المباراة الودية التي جمعتهما الأحد بملعب السادار في إسبانيا، وتخطى بسببها المجري بوشكاش ليصبح رابع أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف الدولية في التاريخ.

ويحكي الجزء الثاني من المسلسل الذي من المقرر أن يتم بثه عام 2023 قصة ثلاثة وكلاء لاعبين يواجهون تهديدات غير متوقعة لأعمالهم، وشارك ميسي كضيف خاص في العمل، لكن لم يتم الكشف عن مدة ظهوره على الشاشة.

وكان الممثل الأرجنتيني أدريان سوار بطل المسلسل أكد مشاركة ميسي في العمل من خلال حسابه الرسمي عبر انستغرام حيث نشر مقطع فيديو وصور له مع ميسي أثناء تصوير أحدى المشاهد الخاصة بالعمل.