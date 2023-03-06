بعد مناورات الشان.. لقجع يحضّر لمسرحية جديدة قبل “كان” أقل من 17 سنة

أكد رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، أن هيئته استكملت إجراءات الاستئناف ضد قرارات لجنة الانضباط بالكاف، حول قضية غياب المنتخب المغربي عن الشان، وكلمة نجل مانديلا في حفل الافتتاح.

وتأتي تصريحات لقجع، التي وصف من خلالها قرارات “الكاف” بغير المنصفة، قبل فترة قصيرة من انطلاق كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة، التي ستحتضنها الجزائر بداية من 29 أفريل المقبل، وهي المنافسة التي ستعرف مشاركة المنتخب المغربي لذات الفئة.

ويبدو أن لقجع يحضر لمسرحية جديدة، ومناورات أخرى حول طريقة تنقل منتخب المغرب لأقل من 17 سنة إلى الجزائر.

وقال لقجع في هذا السياق: “سنطالب بالبث عاجلا في هذا الاستئناف، لأن نسخة أمم أفريقيا للناشئين وشيكة في نفس البلد الجزائر، وينبغي توضيح الصورة، إذا لم يتم إنصافنا فلن يكون لدينا خيار سوى اللجوء لهيئات رياضية دولية أعلى “.

وأضاف لقجع في مداخلة له على “راديو مارس”: “بعد حصولنا على القرارات قمنا بالتدقيق فيها، واتضح أنها لم تكن منصفة، لذلك استكملنا إجراءات ملف الطعن والاعتراض عليها أمام لجنة الاستئناف التابعة للكاف”.

وتابع رئيس الجامعة المغربية: “من غير المعقول أن يمنع منتخبنا من الدفاع عن لقبه، ومن استعمال الراعي الذي يتكفل بنقله وكافة المنتخبات الخارجية، والممثل في الخطوط الملكية “.

وختم: “سنطالب بالبث عاجلا في هذا الاستئناف، لأن نسخة أمم أفريقيا للناشئين وشيكة في نفس البلد (الجزائر) وينبغي توضيح الصورة، إذا لم يتم إنصافنا فلن يكون لدينا خيار سوى اللجوء لهيئات رياضية دولية أعلى “.

وتقدم اتحاد الكرة المغربي بشكوى للكاف ضد ما وصفه بالخروقات التي شهدها حفل افتتاح أمم أفريقيا للمحليين “الشان” بالجزائر، كما عالج “الكاف” قضية غياب المنتخب المغربي عن الشان.

وتساهل الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، مع المنتخب المغربي، الذي غاب عن شان الجزائر، لأسباب واهية، وبعد مناورات عديدة من لقجع الذي طالب حينها بضرورة التنقل إلى الجزائر، عبر رحلة مباشرة للخطوط الملكية.

وقرّر الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، عدم توقيع أي عقوبات على الجزائر والمغرب، في وقت كان ينتظر فيه المتتبعون تسليط عقوبة الغياب على المنتخب المغربي، خاصة وأن الجميع يعلم أنه كان بالإمكان التنقل للمشاركة، عبر دول أخرى، على غرار ما تفعله الأندية الجزائرية أو المغربية في المسابقات الإفريقية.