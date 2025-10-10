-- -- -- / -- -- --
بعد منح جائزة نوبل للسلام لماشادو.. البيت الأبيض يُعلق

علّق البيت الأبيض اليوم الجمعة، على منح جائزة نوبل للسلام لعام 2025 إلى الفنزويلية ماريا كورينا ماشادو، معبرا عن موقفه من القرار.

وقال البيت الأبيض إن لجنة نوبل أثبتت أنها تعطي الأولوية للسياسة على حساب السلام تعليقا على نتائج جائزة نوبل للسلام التي منحت جائزتها لسياسية فنزويلية.

وأكد البيت الأبيض أن “ترامب سيواصل إبرام اتفاقيات السلام وإنهاء الحروب وإنقاذ الأرواح.”

و كانت لجنة نوبل النرويجية قد منحت اليوم جائزة نوبل للسلام لعام 2025 إلى الفنزويلية “ماريا كورينا ماتشادو”، بسبب “مساعيها لتعزيز الحقوق الديمقراطية لشعب فنزويلا، ونضالها من أجل تحقيق انتقال عادل وسلمي من الدكتاتورية إلى الديمقراطية.”

