بعد منع اقتحام السفارة الإسرائيلية بالأردن.. فيديو لامرأة تهاجم قوات أمن بلادها (فيديو)

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي فيديو لامرأة أردنية تهاجم قوات أمن بلادها بسبب منعهم غاضبين من اقتحام السفارة الإسرائيلية، عقب قصف جيش الاحتلال الصهيوني لمستشفى المعمداني.

وقالت السيدة الثائرة: “اتقوا الله بتحموا سفارة الاحتلال.. بتحموا الحقير الإسرائيلي، من يقتلنا ويعتبرنا حيوانات.. إش راح تحكو لربكم يوم القيامة؟”.

ونفت مصادر مديرية الأمن العام الأردني في وقت متأخر مساء الثلاثاء “اقتحام” مقر السفارة الإسرائيلية ومكاتبها في العاصمة عمان لكنها أقرت ولأول مرة بالتصدي لمحاولات المواطنين الغاضبين.

واعتبارا من الساعة العاشرة مساء الثلاثاء تم تعزيز الإجراءات الأمنية بصورة مكثفة في محيط السفارة.

وأصر أردنيون غاضبون على اقتحام المبنى. وأفاد شهود عيان بأن قوات مكافحة الشغب والدرك حاولت التصدي بأهدأ طريقة ممكنة لمحاولات الاقتحام وتلويح بعض المواطنين بحرقها.

وأحاطت تعزيزات أمنية غير مسبوقة بمقر السفارتين الأمريكية والإسرائيلية مباشرة بعد وقوع مجزرة مستشفى المعمداني في قطاع غزة.

ورصدت الأجهزة الأمنية دعوات عبر منصات التواصل للأردنيين للخروج من بيوتهم والتوجه لمقر السفارتين في تفاعلات حادة بالشارع الأردني عشية زيارة يفترض أنها مبرمجة سيقوم بها الرئيس الأمريكي جو بايدن لعمان ويلتقي خلالها، حسب بيان للديوان الملكي، ملك الأردن والرئيسين المصري والفلسطيني.

وفي الوقت الذي شهدت فيه الأزقة المحاذية للسفارتين الأمريكية والإسرائيلية حالات”كر وفر” بين رجال الأمن والمواطنين الغاضبين يزيد عدد المحتجين في الموقع مقابل زيادة التعزيزات الأمنية.

وسمع مواطنون ضباط شرطة في محيط السفارة الإسرائيلية يبلغون المواطنين بعدم وجود أي موظف داخل مقرات سفارة إسرائيل فيما كشفت أوساط رسمية عن قرب اتخاذ الأردن قرارا باستدعاء السفير الأردني في تل أبيب رسميا وإعلان عدم الرغبة في عودة السفير الإسرائيلي.