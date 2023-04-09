بعد مهاجمتها بسبب لمجرد.. إليسا في ورطة جديدة!
شنّ ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي، هجوما شرسا على الفنانة اللبنانية إليسا بسبب تغريدة اعتبرها الكثيرون عنصرية بحق اللاجئين في بلادها.
وأعادت إليسا نشر تغريدة تتحدث عن ضرورة عودة اللاجئين الفلسطينيين والسوريين إلى بلادهم، بذريعة أنهم باتوا يشكلون “كارثة” تفوق قدرة لبنان على احتمالها، حسب العربية.
وجاء فيها: “#الفلسطينيون في #لبنان يشكّلون إلى جانب #السوريين كارثة تفوق قدرة لبنان على احتمالها.. في السياسة في الأمن في الاقتصاد وفي التغيير الديموغرافي التدريجي”.
#اليسا بكلام عنصري وكراهية تجاه الشعب الفلسطيني والسوري ،ما عم صدق انو فنانة عندها جماهير قاعدة تعمل ريت على هيك كلام عنصري متخلف،هي تصرفات فنانة عندها البوم قادم ؟! عم تنهي مسيرتك بطريقة كتير بشعة
روحي اعملي سياسة وخلي الفن ع جنب ، فنان وعنصري ما بيمشوا مع بعض . pic.twitter.com/GiRB8K0MnS
— شرطة تويتر (@to_be_carefull) April 7, 2023
وحاولت صاحبة “أجمل إحساس” تبرير فعلتها بأنها نابعة من حبها لوطنها، بتغريدة جاء فيها: “حبي لوطني ومصلحة وطني مدعاة فخري.. وما بحياتي قللت من احترام أي شعب، فكيف بالأحرى الشعب العربي لِ بنتمي إلو؟ما بعتقد بكون عم هين حدا لما طالب بعودتو لوطنو، لأنو وطن الإنسان كرامتو. لأني بحبكن بتمنى ترجعوا كلكن لأوطانكن”.
حبي لوطني ومصلحة وطني مدعاة فخري.وما بحياتي قللت احترام مع اي شعب، فكيف بالاحرى الشعب العربي لِ بنتمي إلو؟ما بعتقد بكون عم هين حدا لما طالب بعودتو لوطنو، لأنو وطن الانسان كرامتو. لأني بحبكن بتمنى ترجعوا كلكن لاوطانكن
— Elissa (@elissakh) April 7, 2023
وانهالت الانتقادات اللاذعة على إليسا، واصفينها بالعنصرية، كما رأى آخرون أن ليس من حق الفنان إبداء رأيه بملفات شائكة كهذه، فيما دخلت الفنانة السورية أصالة خط الأزمة.
مش غلط الفنان يعطي رأي بمواضيع سياسية واجتماعية بتخص بلده،بس مش ع حساب فنه وجمهوره الموجود بكل انحاء العالم..ولازم يستخدم اسلوب ذكي ليوصل فكرته مش يعتمد سياسة خالف تعرف ليفرجينا انه صاحب رأي..بالنسبة ل #إليسا ياما نصحناها تخفف رتويتات بلا طعمة مابتفيدها ولابتفيد جمهورها بس عبث😌
— HOT NEWS (@NewsGherChekel) April 8, 2023
وردت أصالة على كلام إليسا معتبرة أن الناس على الأرض في عداد اللاجئين، وأنهم زوار عليها، مشددة على ضرورة الرحمة والتضامن والوحدة، بدلا من التفكير بشكل جزئي.
وأتبعت أصالة تغريدتها بتغريدة أخرى، في محاولة منها للتشديد على مكانة إليسا لديها، وأنها لا تقصد انتقادها، إذ أكدت أن ما حصل هو مجرد “اختلاف في الآراء، وأنه لا يفسد للود قضية”.
كلنا بالأرض لاجئين وماحدا بيملك أي مكان بأيّ أرض كلنا زوّار مهما طالت زيارتنا بدّنا نرحم بعض لأنّه مافي شي عم يرحمنا الدّنيي صعبه وظروف الناس صعبه وماحدا حاطط فوق راسه خيمه واللي اليوم مُتاح بكره مابنعرف لو ممكن وكفايه نتجزّأ حلّنا مرّه وحده نتوحّد
— Assala (@AssalaOfficial) April 7, 2023
وردت إليسا مستنكرة رأي أصالة، مشيرة إلى أن الناس يعنيها فقط التركيز على الخطأ، وإلغاء كل شيء جميل آخر وكتبت: “الحقيقة غريبة الناس كتير!!! كيف الإنسان يلغي كل شيء حلو ويركز على شيء أصلاً فاهمه غلط!”.
نختلف بالآراء مابيعني نزعل من بعض وإليسا حبيبتي ورفيقتي ووارد بين الأصحاب الخلاف بالآراء وحتّى بالمبادئ
— Assala (@AssalaOfficial) April 7, 2023
يشار إلى أنه في مطلع العام الجاري، أعلنت إليسا تصالحها مع أصالة، بعد خلاف دام لـ 5 سنوات، على هامش الحفل الذي جمع بينهما بالسعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.
وكانت الفنانة قد تعرضت للهجوم بسبب أغنيتها مع لمجرد، بعد الحكم عليه بالسجن في قضية اغتصاب.