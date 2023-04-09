بعد مهاجمتها بسبب لمجرد.. إليسا في ورطة جديدة!

شنّ ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي، هجوما شرسا على الفنانة اللبنانية إليسا بسبب تغريدة اعتبرها الكثيرون عنصرية بحق اللاجئين في بلادها.

وأعادت إليسا نشر تغريدة تتحدث عن ضرورة عودة اللاجئين الفلسطينيين والسوريين إلى بلادهم، بذريعة أنهم باتوا يشكلون “كارثة” تفوق قدرة لبنان على احتمالها، حسب العربية.

وجاء فيها: “#الفلسطينيون في #لبنان يشكّلون إلى جانب #السوريين كارثة تفوق قدرة لبنان على احتمالها.. في السياسة في الأمن في الاقتصاد وفي التغيير الديموغرافي التدريجي”.

وحاولت صاحبة “أجمل إحساس” تبرير فعلتها بأنها نابعة من حبها لوطنها، بتغريدة جاء فيها: “حبي لوطني ومصلحة وطني مدعاة فخري.. وما بحياتي قللت من احترام أي شعب، فكيف بالأحرى الشعب العربي لِ بنتمي إلو؟ما بعتقد بكون عم هين حدا لما طالب بعودتو لوطنو، لأنو وطن الإنسان كرامتو. لأني بحبكن بتمنى ترجعوا كلكن لأوطانكن”.

وانهالت الانتقادات اللاذعة على إليسا، واصفينها بالعنصرية، كما رأى آخرون أن ليس من حق الفنان إبداء رأيه بملفات شائكة كهذه، فيما دخلت الفنانة السورية أصالة خط الأزمة.

وردت أصالة على كلام إليسا معتبرة أن الناس على الأرض في عداد اللاجئين، وأنهم زوار عليها، مشددة على ضرورة الرحمة والتضامن والوحدة، بدلا من التفكير بشكل جزئي.

وأتبعت أصالة تغريدتها بتغريدة أخرى، في محاولة منها للتشديد على مكانة إليسا لديها، وأنها لا تقصد انتقادها، إذ أكدت أن ما حصل هو مجرد “اختلاف في الآراء، وأنه لا يفسد للود قضية”.

وردت إليسا مستنكرة رأي أصالة، مشيرة إلى أن الناس يعنيها فقط التركيز على الخطأ، وإلغاء كل شيء جميل آخر وكتبت: “الحقيقة غريبة الناس كتير!!! كيف الإنسان يلغي كل شيء حلو ويركز على شيء أصلاً فاهمه غلط!”.

يشار إلى أنه في مطلع العام الجاري، أعلنت إليسا تصالحها مع أصالة، بعد خلاف دام لـ 5 سنوات، على هامش الحفل الذي جمع بينهما بالسعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.

وكانت الفنانة قد تعرضت للهجوم بسبب أغنيتها مع لمجرد، بعد الحكم عليه بالسجن في قضية اغتصاب.