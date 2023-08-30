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بعد موت بريغوجين : بوتين متخوف من وقوع تمرد عسكري

الشروق أونلاين
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بعد موت بريغوجين : بوتين متخوف من وقوع تمرد عسكري
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قالت "دايلي ميل" أن فلاديمير بوتين، متخوف من حدوث تمرد عسكري بعد موت بريغوجين..

ذكرت الصحيفة البريطانية “دايلي ميل” أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، متخوف من حدوث تمرد عسكري، ما دفعه لأمر الأجهزة السرية بالإستعداد لخطر حدوث تمرد.

دايلي ميل” ونقلا عن صحيفة موسكو تايمز التي ذكرت مصادر قريبة من الكريملن، فبعد موت قائد فاغنر، يفغيني بريغوجين، في حادث تحطم طائرة، يتخوف بوتين من أن يلقي أعضاء فاغنر اللوم على بوتين ويسعوا للإنتقام.

السبب الذي دفع الكريملين، حسب نفس المصدر، إلى منع جنازة بريغوجين ومرافقيه الذين ماتوا معه في حادث تحطم الطائرة، وذلك تجنبا من أن تتحول الجنازة إلى حدث عام.

“دايلي ميل” قالت أن “فلاديمير بوتين شعر بالفزع من تمرد بريغوجين السابق”، لذلك أصدر أوامر لوكالات الإستخبارات لوقف أي تجمع جديد لفاغنر قد يتحول لمسيرة نحو موسكو.

نفس المصدر قال أيضا أن الرئيس الروسي يريد حل مجموعة فاغنر العسكرية.

وقد ذكرت وكالة الأنباء الروسية “إيتار تاس”، أن جنازة قائد فاغنر، يفغيني بريغوجين، تم تنظيمها عائلته والمقربين منه الأمس في مقبرة “بوروخوفسكوي” في سانت بطرسبرغ.

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