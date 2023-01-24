-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
ظاهرة الاختناق بالغازات والوقاية من المخدرات على طاولة مجلس الوزراء
اقتصاد

بعد موريتانيا.. 38 شركة جزائرية في معرض السودان

الشروق أونلاين
  • 290
  • 0
بعد موريتانيا.. 38 شركة جزائرية في معرض السودان
ح.م

ستشارك 38 شركة جزائرية من مختلف القطاعات والشعب في النسخة الـ 40 لمعرض السودان الدولي في الفترة من 24 إلى 31 يناير 2023.

وفي تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أكد نائب رئيس الجمعية الوطنية للمصدريين الجزائريين علي باي ناصري، الثلاثاء، مشاركة 38 شركة جزائرية من مختلف القطاعات الخاصة والعامة، وفي جميع الشعب في معرض الخرطوم الدولي.

ويشكل هذا المعرض الهام، حسب ناصري ركيزة اقتصادية أساسية في توسيع شبكة العلاقات التجارية والترويج لمنتجات وخدمات الدول المشاركة وفتح منافذ تسويقية جديدة حيث تمتد الفعالية الى غاية 31 من الشهر الحالي.

واعتبر المتحدث ذاته أن مشاركة الجزائر في المعرض هو في المقام الأول تعبير عن الإرادة السياسية لتطوير شراكات مثمرة مع السودان وفرصة للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين الحاضرين للتعريف بتنوع العرض الجزائري .

وأكد نصاري أن الأهم من المشاركة هو خلق ديناميكية من أجل فرص جديدة للتصدير والشراكة بين المؤسسات الجزائرية ونظيرتها السودانية لتحقيق نمو في التدفق التجاري للبلدين في المستقبل القريب خصوصا في القطاع الصيدلاني.

وفي وقت سابق، أعلنت المؤسسة العمومية الاقتصادية “تصدير” عن مشاركة الجزائر رسميا في النسخة الأربعين من معرض الخرطوم الدولي “السودان” المقرر عقده في الفترة من 24 إلى 31 يناير الجاري بمركز المعارض بمدينة الخرطوم”.

ومنذ 19 إلى غاية 24 جانفي الجاري، شاركت 166 مؤسسة تجارية جزائرية عمومية وخاصة في معرض المنتجات الجزائرية الذي احتضنته العاصمة الموريتانية نواكشوط.

مقالات ذات صلة
تسجيل مشاريع استثمارية كبرى بالجزائر لشركات من 9 دول

تسجيل مشاريع استثمارية كبرى بالجزائر لشركات من 9 دول

معرض لبيع المنتجات الجزائرية الكهرومنزلية والإلكترونية

معرض لبيع المنتجات الجزائرية الكهرومنزلية والإلكترونية

“الباترونا” في الجزائر… إعادة ترتيب البيت

“الباترونا” في الجزائر… إعادة ترتيب البيت

ضوابط صارمة لمتابعة أموال الخزينة و3 مراحل لتقييم المشاريع

ضوابط صارمة لمتابعة أموال الخزينة و3 مراحل لتقييم المشاريع

البنوك تنزل إلى الشارع لاحتواء “الأموال المخفية”

البنوك تنزل إلى الشارع لاحتواء “الأموال المخفية”

الصناعة تستنفر متعامليها لسنة الإقلاع الاقتصادي 2023

الصناعة تستنفر متعامليها لسنة الإقلاع الاقتصادي 2023

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد