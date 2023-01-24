بعد موريتانيا.. 38 شركة جزائرية في معرض السودان

ستشارك 38 شركة جزائرية من مختلف القطاعات والشعب في النسخة الـ 40 لمعرض السودان الدولي في الفترة من 24 إلى 31 يناير 2023.

وفي تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أكد نائب رئيس الجمعية الوطنية للمصدريين الجزائريين علي باي ناصري، الثلاثاء، مشاركة 38 شركة جزائرية من مختلف القطاعات الخاصة والعامة، وفي جميع الشعب في معرض الخرطوم الدولي.

ويشكل هذا المعرض الهام، حسب ناصري ركيزة اقتصادية أساسية في توسيع شبكة العلاقات التجارية والترويج لمنتجات وخدمات الدول المشاركة وفتح منافذ تسويقية جديدة حيث تمتد الفعالية الى غاية 31 من الشهر الحالي.

واعتبر المتحدث ذاته أن مشاركة الجزائر في المعرض هو في المقام الأول تعبير عن الإرادة السياسية لتطوير شراكات مثمرة مع السودان وفرصة للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين الحاضرين للتعريف بتنوع العرض الجزائري .

وأكد نصاري أن الأهم من المشاركة هو خلق ديناميكية من أجل فرص جديدة للتصدير والشراكة بين المؤسسات الجزائرية ونظيرتها السودانية لتحقيق نمو في التدفق التجاري للبلدين في المستقبل القريب خصوصا في القطاع الصيدلاني.

وفي وقت سابق، أعلنت المؤسسة العمومية الاقتصادية “تصدير” عن مشاركة الجزائر رسميا في النسخة الأربعين من معرض الخرطوم الدولي “السودان” المقرر عقده في الفترة من 24 إلى 31 يناير الجاري بمركز المعارض بمدينة الخرطوم”.

ومنذ 19 إلى غاية 24 جانفي الجاري، شاركت 166 مؤسسة تجارية جزائرية عمومية وخاصة في معرض المنتجات الجزائرية الذي احتضنته العاصمة الموريتانية نواكشوط.