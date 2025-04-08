بعد موقفها الشجاع.. ملياردير كويتي يبحث عن المهندسة أبو السعد

تداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي تدوينة نشرها ملياردير كويتي، كشف من خلالها رغبته في توظيف المهندسة المغربية ابتهال أبو السعد، بعد موقفها الشجاع الفاضح لتواطؤ شركة مايكروسوفت التي تعمل بها مع الصهاينة.

وأعرب رجل الأعمال الشهير عبد الله الدبوس عن رغبته في التواصل مع المهندسة ابتهال أبو السعد حتى يعرض عليها منصبا مرموقا داخل مجموعته الاستثمارية، وذلك بعد تنديدها بتعاون عملاق التكنولوجيا مايكروسوف مع جيش الاحتلال الإسرائيلي وتعرضها للفصل هي وزميلتها الهندية، التي احتجت أيضا.

وقال الدبوس في تدوينته عبر التي نشرها عبر منصة إكس: “حاولنا التواصل مع إبتهال أبو السعد لنقدم لها عرض وظيفي، وجدنا حسابها في LinkedIn محذوف. طبعًا غير مستغرب لأنه LinkedIn مملوكة لـ #مايكروسوفت”..”.