بعد نجاح فيلم “تشيللو”.. سامر إسماعيل يلمع مجدداً في السعودية والعالم
نجاح كبير يُحققه فيلم “تشيللو” عن رواية المستشار تركي آل الشيخ، حيث بدأ عرضه في صالات السينما العربية والعالمية يوم 14 سبتمبر الحالي، بعدما أقيم العرض الخاص في العاصمة الرياض يوم 9 سبتمبر 2023 بحضور نجوم العمل.
“تشيللو” من بطولة النجم السوري سامر اسماعيل في ثاني تجاربه السينمائية، بعد فيلم “The Day I Lost My Shadow” الذي حاز على جائزة مهرجان البندقية، في دورته الـ 75، وجائزة مهرجان “الكرامة” في الأردن، إضافة لمشاركته في العديد من المهرجانات العالمية من بينها مهرجان لندن وكندا.
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 9, 2023
سامر إسماعيل يجتمع في “تشيللو” الذي يعتبر فيلم عربي عالمي، بمشاهد كبيرة مع الحائز على جائزة الأوسكار جيريمي آيرونز ونجم سلسلة SAW العالمي توبن بيل، تحت إدارة المخرج الهوليوودي دارين لين بوسمان.
الفيلم من نوعية أفلام الرعب، تم تصويره في الرياض، والعلا، وبراغ، ويشارك سامر البطولة الهام علي، مهند الحمدي، ميلا الزهراني، وضيوف الشرف سعاد عبدالله وغسان مسعود.
استقبلت صالات السينما السعودية فيلم الرعب #تشيللو المستوحى من رواية رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ بمشاركة عالمية لنجوم من #أميركا و #إنجلترا و #الكويت و #السعودية و #سوريا، وإخراج الأميركي دارن لين بوسمان الحائز عديداً من جوائز عالمية#نكمن_في_التفاصيل@marwamohammadTV pic.twitter.com/2F7vO2mtEY
— Independent عربية (@IndyArabia) September 11, 2023
يذكر أن الفيلم سعودي، ويتحدث فيه سامر باللغتين العربية والانجليزية، وحقق ايرادات كبيرة ليكون الفيلم الأول في السينما السعودية، مع إشادات كبيرة بأداء سامر المحبب للجمهور العربي والخليجي خاصةً بعدما تعرفوا عليه بشخصية عمر بن الخطاب بمسلسل “عمر”، وشخصية جميل بمسرحية “جميل بثينة” لفرقة “كركلا”، إضافة الى اعمال درامية كثيرة كـ “المنصة”، “كسر عضم” وغيرهم الكثير.