كشفت الفنانة هند صبري كواليس تصوير مسلسلها الجديد “البحث عن علا” والذي يعتبر الجزء الثاني من عملها “عايزة أتجوز” الذي حقق نجاحا باهرا منذ سنوات.

وأكدت صبري لجمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن المسلسل اكتمل تصويره، ومن المقرر عرضه قريبا عبر إحدى المنصات الرقمية المشفرة.

وشاركت أول صور من الكواليس، وعلّقت عليها قائلة: “بعد غياب أكثر من 10 سنوات تعود الشخصية المحبوبة علا عبد الصبور، في أحدث مسلسلات نتفليكس العربية البحث عن علا.. أخيراً أول صور من البحث عن علا!”

وتقدم الفنانة هند صبري الجزء الثاني من المسلسل ولكن بشكل مختلف، بداية من الاسم الذي تحول من “عايزة أتجوز”، إلى “البحث عن علا”.

وتستمر النجمة سوسن بدر بدور والدتها، كما يظهر الفنان هاني عادل وهو أحد أزواجها المحتملين في الجزء الأول، إضافة إلى النجم خالد النبوي وهو الوحيد من ضيوف الشرف الذي تم الكشف عن تواجده.

يذكر أن هند صبري لا تخوض تجربة “البحث عن علا” كممثلة فقط، ولكنها تقدم تجربتها الأولى كمنتجة، حيث تم الإعلان عن المسلسل في شهر ماي من العام الماضي ضمن مبادرة من إحدى المنصات الرقمية لتقديم أعمال درامية للدفاع عن المرأة العربية، بالمشاركة كمنتج منفذ لمسلسل عربي سيعرض في نطاق عالمي.

وعلقت هند على الفكرة قائلة: أشعر بالحماسة والسعادة وأنا أشارككم خبر انضمامي لعائلة نيتفليكس.. في عمل فني جديد يحمل رؤية جديدة متمركزة حول المرأة العربية، وخصوصا أنني وللمرة الأولى سأكون منتجا منفذا لمسلسل عربي يعرض على نطاق عالمي.

وأبدى جمهور الفنانة حماسا كبيرا لمشاهدة الجزء الثاني من المسلسل الشهير “عايزة أتجوز” بعد غياب عن الساحة دام 10 سنوات، وتوقعوا أن يكون أكثر تشويقا وشخصيتها أكثر نضجا ولن يكون همها البحث عن عريس.