بعد نجاح مسلسلها “عايزة أتجوز”.. هند صبري تكشف كواليس “البحث عن علا”
كشفت الفنانة هند صبري كواليس تصوير مسلسلها الجديد “البحث عن علا” والذي يعتبر الجزء الثاني من عملها “عايزة أتجوز” الذي حقق نجاحا باهرا منذ سنوات.
وأكدت صبري لجمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن المسلسل اكتمل تصويره، ومن المقرر عرضه قريبا عبر إحدى المنصات الرقمية المشفرة.
أول صور لعُلا عبد الصبور في عالمها الجديد 🤩 في انتظار #البحث_عن_علا 🔥@HendSabry @KhaledElNabawy @SawsanBadr pic.twitter.com/DndQ9UvYXC
— Netflix MENA (@NetflixMENA) November 24, 2021
وشاركت أول صور من الكواليس، وعلّقت عليها قائلة: “بعد غياب أكثر من 10 سنوات تعود الشخصية المحبوبة علا عبد الصبور، في أحدث مسلسلات نتفليكس العربية البحث عن علا.. أخيراً أول صور من البحث عن علا!”
بعد غياب أكثر من ١٠ سنوات تعود الشخصية المحبوبة علا عبد الصبور، فى أحدث مسلسلات نتفليكس العربية #البحث_عن_علا
اخيراً اول صور من البحث عن علا!#FindingOla @netflix @NetflixMENA pic.twitter.com/UVn3SO8EFs
— Hend Sabry – هند صبري (@HendSabry) November 24, 2021
وتقدم الفنانة هند صبري الجزء الثاني من المسلسل ولكن بشكل مختلف، بداية من الاسم الذي تحول من “عايزة أتجوز”، إلى “البحث عن علا”.
وتستمر النجمة سوسن بدر بدور والدتها، كما يظهر الفنان هاني عادل وهو أحد أزواجها المحتملين في الجزء الأول، إضافة إلى النجم خالد النبوي وهو الوحيد من ضيوف الشرف الذي تم الكشف عن تواجده.
خالد النبوي في البحث عن علا ” عايزه اتجوز 2″ pic.twitter.com/ZHc6oPYkdi
— Se7s Of Humor™ مزمزق حتى يعود الصيف (@DoctorStraE7S) November 25, 2021
يذكر أن هند صبري لا تخوض تجربة “البحث عن علا” كممثلة فقط، ولكنها تقدم تجربتها الأولى كمنتجة، حيث تم الإعلان عن المسلسل في شهر ماي من العام الماضي ضمن مبادرة من إحدى المنصات الرقمية لتقديم أعمال درامية للدفاع عن المرأة العربية، بالمشاركة كمنتج منفذ لمسلسل عربي سيعرض في نطاق عالمي.
وعلقت هند على الفكرة قائلة: أشعر بالحماسة والسعادة وأنا أشارككم خبر انضمامي لعائلة نيتفليكس.. في عمل فني جديد يحمل رؤية جديدة متمركزة حول المرأة العربية، وخصوصا أنني وللمرة الأولى سأكون منتجا منفذا لمسلسل عربي يعرض على نطاق عالمي.
هند صبري عندها خبر حصري جداً ليكم 😉@HendSabry @MahmoudEllisy @SawsanBadr @DaliaShawky pic.twitter.com/M3PrV1X4oW
— Netflix MENA (@NetflixMENA) February 25, 2021
وأبدى جمهور الفنانة حماسا كبيرا لمشاهدة الجزء الثاني من المسلسل الشهير “عايزة أتجوز” بعد غياب عن الساحة دام 10 سنوات، وتوقعوا أن يكون أكثر تشويقا وشخصيتها أكثر نضجا ولن يكون همها البحث عن عريس.
والله زمان على مسلسل “عايزة اتجوز” قداش كان حلو وممتع ، بالنسبة لعنوان المسلسل ” البحث عن علا” من العنوان نتوقع ان شخصية على اتغيرت ومعاش آخر همها انها تتجوز
— ❄ᎯᎽᎯ❄ 🇱🇾🚭 (@AYA_ayatma) November 24, 2021
متحمسه اوي لمسلسل البحث عن علا اي حاجه لهند صبري بتبقى عظيمه كده كده
— رنيم🇵🇸 (@Raneembourham) November 24, 2021