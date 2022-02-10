بعد ندرة أدوية السرطان.. الجزائر تقتني كمية تغطي احتياجات سنة كاملة

كشفت مديرة الصيدلة بوزارة الصحة سمية يحياوي، الخميس، عن إقتناء 180 ألف جرعة جديدة من مضادات السرطان خلال شهر فيفري الجاري.

وقالت يحياوي في تصريح للإذاعة الوطنية إنه تم إقتناء 60 ألف وحدة من دواء السرطان ميثوتريكسات للأطفال خلال الفترة الأخيرة، كما سيتم اقتناء 180 ألف جرعة خلال الشهر الجاري تغطي احتياجات سنة كاملة، يضاف إليها كمية مماثلة سيتم استيرادها شهر مارس المقبل.

وشهدت المستشفيات خلال الآونة الأخيرة ندرة حادة في أدوية السرطان والدم، حيث أسدى وزير الصناعة الصيدلانية، لطفي بن باحمد، تعليمات استعجالية من أجل التنسيق الفوري بين فوج لجنة الخبراء العياديين المختصين في طب الأورام والدم وطب الأطفال مع مديرية اليقظة الاستراتيجية للوزارة حول قائمة الأدوية المستعملة في علاج هذه الأمراض.

ويعتزم مجمع “صيدال” الشروع في إنتاج مضادات السرطان كعملية كاملة، مع شريكه الكوري “سي كا دي أوتو” وذلك في غضون 2023.

وستبدأ الشراكة الجزائرية الكورية في مجال انتاج المواد الموجهة لطب الأورام كمرحلة أولى بالتعبئة والتكييف الثانوي، قبل المرور إلى الإنتاج كعملية كاملة وإلى إنتاج المادة الأولية في أفق 2023.