بعد نشر صورتها مرفقة بتعليق مسيء.. سمية الخشّاب تتوعد المتحرشين

توعدت الفنانة المصرية، سمية الخشاب، المتحرشين جنسيا بالفتيات، بعدما قام أحدهم بنشر صورتها مرفقة بتعليق مسيء وغير لائق.

وأكدت الفنانة بأنها لن تتهاون في حقها بالقول: “لو أنا ماشية في الشارع وفكرت تقربلي هعلمك إزاي تبقى راجل يا دكر”.

وتحدثت عن التحرش قائلة: “شوفت مليون قصة عن التحرش في المواصلات ولما واحدة تيجي تمسكوا تعلموا الأدب يقولولها خلاص ده راجل كبير ومعلش ويكتموا على الموضوع، ولما واحدة تحط ميك آب أو تلبس أي حاجة مش على هواهم يجلدوها، حاجة في منتهى القرف”.

وتابعت في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “أي متحرش هيفكر يمس شعرة من بنت أو يجرح شعورها يفكر مليون مرة عشان خلاص السكوت ده كان زمان، مش هيتساب وهيتحاسب وهيتفضح، أي بنت تتعرض لأي نوع من التحرش تتطلع تتكلم وكلنا هنقف فضهرها”.

“ظل الحيطة أحسن من ظل الرجل”.. سمية الخشاب تثير الجدل

أثارت الفنانة المصرية سمية الخشاب،شهر نوفمبر 2021 جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتصريحاتها الجريئة والنارية عن الرجل.

وتصدر اسم الفنانة التريند، بعد ما حلت ضيفة ببرنامج “بصراحة مع”، الذي يقدمه الفنان ماجد المصري عبر قناة MBC1، حيث كشفت عن تفاصيل مثيرة متعلقة بحياتها الشخصية والفنية.

و قالت في تصريحاتها المتداولة عبر مواقع التواصل: ” نفسي تتغير نظرة المجتمع وخاصة الرجل للمرأة المطلقة، و هو مش نهاية العالم كون المرأة مطلقة، ومش عارفة ليه دايما الست بتتهاجم”.

وأضافت: “أنا برمجت عقلي إن ربنا خلقني في أحسن صورة وربنا خلقني مش ناقصة حد يكملني، وأنا كيان كامل متكامل مش محتاجة راجل في حياتي، لكن لو لقيت الشخص اللي يناسبني معنديش مشكلة”.

وأردفت: “الست تقدر تكون أو لا تكون من غير الراجل، وأنا مش داخلة حرب مع الراجل، بس أنا ضد إلي بقولوا إنه الست بتتسند على الراجل لأن ساعات بيكون ظل الحيطة أحسن من ظل الراجل، لو هو مش سند في بعض الأوقات”.