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بعد نهب الفوسفات.. عين النظام المغربي على الأراضي الزراعية بالصحراء الغربية

الشروق أونلاين
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بعد نهب الفوسفات.. عين النظام المغربي على الأراضي الزراعية بالصحراء الغربية
أرشيف
الصحراء الغربية

أطلقت وزارة الفلاحة المغربية يوم الجمعة، مناقصة لاستصلاح نحو 52 كيلومترا مربعا من الأراضي قرب مدينة الداخلة الصحراوية المحتلة.

وحسب ما ذكرته وسائل إعلام دولية، يسعى النظام المغربي من خلال هذه المناقصة، إلى جذب مستثمرين للمشاركة في مشروع زراعي بقيمة 213 مليون دولار في الصحراء الغربية.

وتحذر هيئات دولية من النهب غير المشروع، الذي يمارسه النظام المغربي على ثروات الأراضي المتنازع عليها في الصحراء الغربية، على غرار الفوسفات.

وقد ندّد المرصد الدولي لمراقبة موارد الصحراء الغربية شهر أفريل الماضي، بنهب المغرب لخام الفوسفات في الصحراء الغربية، مشيرا إلى تورط شركات هندسة عالمية في المشاريع المغربية غير المشروعة على الأراضي الصحراوية.

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