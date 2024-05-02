بعد نهيق أبواق “المخزن”.. المحكمة الرّياضية الدولية تُوضّح

قالت المحكمة الرّياضية الدولية بِمدينة لوزان السويسرية (التاس) في بيان لها، الخميس، إنها بِصدد معالجة ملفّ مقابلتَي اتحاد العاصمة ونهضة بركان المغربي.

وأوضحت هيئة “التاس” إنّ الطّعن تقدّم به اتحاد الكرة الجزائري وإدارة نادي اتحاد العاصمة، ضدّ قرار “الكاف” واتحاد المغرب للعبة وإدارة نادي نهضة بركان.

وأضافت أنّ الطّعن يرتكز على أساس توظيف إدارة نادي نهضة بركان المغربي للسياسة في الحقل الكروي، من خلال ترصيع خريطة غير مُعترف بها من قبل هيئة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على قميص فريقها الكروي.

وتابعت المحكمة الرّياضية الدولية تقول إنها بِصدد تشكيل لجنة التحكيم للبتّ في هذه القضية.

وتكون هيئة “التاس” قد أخرست هذيان أبواق نظام محمد السّادس، التي راحت “تنهق” وتزعم بِأن الملف طُوي لِمصلحة مُمثّل الكرة في بلاد مراكش.