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اقتصاد

بعد نواكشوط.. انطلاق أول رحلة بحرية تجارية بين الجزائر وداكار

الشروق أونلاين
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بعد نواكشوط.. انطلاق أول رحلة بحرية تجارية بين الجزائر وداكار
الأرشيف

تنطلق، هذا الأحد من ميناء الجزائر العاصمة أول رحلة تجارية بحرية منتظمة بين الجزائر والعاصمة السينغالية داكار.

وفي تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أعتبر أستاذ الاقتصاد بجامعة أم البواقي مراد كواش، أن فتح الخط البحري يأتي كخطوة هامة نحو تقوية العمق الإستراتيجي للجزائر في افريقيا، مضيفا أن فتح الخط من شأنه تسهيل التجارة البينية بين البلدين، وكذا إلى دول غرب إفريقيا.

وسيساهم هذا الخط التجاري في ترقية وزيادة حجم التبادل التجاري البيني بين البلدين، في الوقت الذي تراهن فيه الجزائر على بلوغ 7 مليارات دولار من الصادرات لسنة 2022.

فتح أول خط بحري تجاري مباشر بين الجزائر وموريتانيا

وفي 13 أفريل 2021،انطلقت بميناء الجزائر،  أوّل رحلة للخط البحري المنتظم والموجه خصيصًا للتصدير، بين الجزائر والعاصمة الموريتانية نواكشوط.

وسيسمح هذا الخط الجديد الذي تُشرف عليه شركة “أنيسار لاين” المختصة في الشحن البحري، بتقليص مدة التصدير نحو موريتانيا إلى خمسة أيام.

وتُنظم الشركة حسب وكالة الأنباء الجزائرية كل 20 يوما رحلة جديدة على هذا الخط لتصدير مختلف المنتوجات الجزائرية نحو موريتانيا وكذا الدول الأفريقية المجاورة له.

وتم خلال الرحلة الأولى، نقل مواد بناء محلية الصنع على متن الباخرة “إمدغاسن” المملوكة للمؤسسة الجزائرية “غلوبال ماريتيم ألجيري”.

وأكد المدير العام لشركة الشحن, مصطفى حمادو، أن فتح هذا الخط البحري والذي يعد أول خط مباشر نحو إفريقيا، سيمكن الجزائر من تصدير مختلف منتوجاتها نحو القارة السمراء في مدة قياسية.

وأضاف أنه بوصول المنتجات الجزائرية إلى نواكشوط عن طريق البحر، يمكن “بكل سهولة” استعمال الطرق البرية لتوصيل السلع إلى بلدان إفريقية أخرى على غرار مالي وسينغال وغيرهما.

ويأتي إفتتاح هذا الخط استجابة للطلب الكبير الذي عبر عنه المصدرون الجزائريون الذي يرغبون في الولوج إلى الأسواق الأفريقية لاسيما في غرب القارة.

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التعليقات
12
  • عبد الحق شاكر

    ماشاء الله ،ولا قوة إلا بالله ، مبادرة كبيرة وجيدة من أشقائنا الجزائر . نطمح لكم الرخاء والهناء والسعي لما فيه خير لبلدكم الجار العزيز. مع كامل تحياتي ،أخوكم عبد الحق من المغرب

    5
  • محمد غارداية

    أتسائل ما سر تواجد تعليقات المغاربة في اغلب المواقع و الصفحات الجزائرية ؟؟ لماذا لا يهتمون بشؤون بلادهم ؟ على كل حال بالتوفيق لبلادي الجزائر الحبيبة محمد من غار داية

    -3
  • Mohamed

    الحمد لله وخيرا نتمنا لكم التوفيق و الازدهار إخواني الجزائرين و لي وطني الغالي موريتانيا

    2
  • Ali

    C est une bonne idée pour l économie algérien .

    0
  • Ali

    Attendez le port Atlantique de Dakhla plus tard qui sera le plus grand ds l afrique après le port Med de Tanger .

    9
  • Karim oran

    تجربة جيدة للمصدرين خاصة الذي لذيه العديد من الحاويات في نفس الوقت يصدرهم بالباخرة في أجل خمسة أيام أقل كلفة من النقل بالشاحنات بكثير. بالتوفيق إن شاء الله.

    -2
  • Simo Madkouri

    ماذا ستصدر الجزائر؟ و هي تستورد 90% من الخارج . والشعب لا يجد حتى علبة الحليب و لا قنينة زيت. أما الخط البحري سيكلف أكثر و يرفع الاثمنة عكس من موانئ المغرب الأقرب كميناء الداخلة الأطلسي . ساعتين فقط ليصل إلى ميناء نواذيبو و 6 ساعات إلى داكار ناهيك عبر ممر الكركرات 3ساعات فقط . هذا الخط البحري بين الجزائر و موريتانيا ضد المغرب لا غير ولو بالخسارة

    13
  • عبد الناصر

    ماذا يعني أن الخط البحري مخصص للتصدير وهل الباخرة تعود إلى الموانئء الجزائرية فارغة ؟ ألا توجد هناك منتوجات تستحق الإستيراد من تلك البلدان حتى يتم أحسن إستغلال للخط البحري الجديد ؟

    20
  • زنبار

    سيكون صعب المنافسة في الاتمنة لان النقل خلال 15 ساعة نحو موريتانيا بالشاحنة ليس هو 20 يومابالباخرة بحر ا و هنا المعادلة الصعبة سيختار المواطن الافريقي السلع الارخص نظرا لضعف القدرة الشرائية لا اظن الامور ستكون مربحة و مع دخول السلع الصينية على المصدر الانتباه هل هناك هامش ربح ام التصدير لاجل التصدير اللهم اذا كان اغراق السوق و ضرب سلع اخرى

    25
  • محمد☪Mohamed

    ممكن الجزائر تستثمر في ثروة السمكية عندهم , حثي أكرانيا تصتاد السمك عندهم .. حارب إرهاب وخترق إفريقيا من نيجر و مالي أحسن.

    10
  • adrari

    ياو جيبولنا الحوت من موريطانيا راه باطل عندهم ....اتقو الله فينا يا حكام

    23
  • محمد

    منافسة مآلها الفشل، لان المغرب له حدود مع موريتانيا بريل وبحريا، وهذا يسهل تصدير مختلف السلع الى افريقيا ...

    23

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