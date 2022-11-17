بعد هجومه على المشاهير.. السديس يدعو لتجنب وسائل التواصل الاجتماعي

دعا الشيخ عبد الرحمن السديس، إلى “تجنب وسائل التواصل الاجتماعي”، وذلك بعد نحو أسبوعين من هجومه على “مشاهير” تلك المواقع.

وقال خطيب المسجد الحرام بمكة، خلال خطبة صلاة الاستسقاء التي بثت مقاطع منها قناة “الإخبارية” السعودية الرسمية: “تحلوا بالنزاهة والأمانة وتجنبوا وسائل التواصل الاجتماعي لما فيها من بلبلة وتشويش وسلبية وتنافر وخلاف”.

وكان السديس قد هاجم خلال خطبة الجمعة 4 نوفمبر، مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي بالقول: “لا تبحثوا عن الشهرة من أجل سراب خادع”.

وأضاف: “مشاهير التواصل الاجتماعي اخترقوا أسرار البيوت وهمهم الشهرة مهما كلف الأمر”، وذلك وفقا لمقاطع فيديو نشرتها قناة “الإخبارية” للخطبة.

وتابع: “من المؤلم حقا أن نرى بعضهم يسعى إليها سعيا (الشهرة) حثيثا حتى إنه لا يرى في الدنيا شيئا غيرها، وربما تخلى عن قيمه ومبادئه وأخلاقه وعقيدته من أجل سراب خادع”.

وحذر خطيب الحرم المكي متابعيهم: “انتبهوا من تفاهات وسفاهات وغثائيات” مشاهير التواصل الاجتماعي، مطالبا بوضع ضوابط وقوانين حازمة وجزاءات رادعة لمشاهير التواصل الاجتماعي.

ودعا “الساسة والعلماء والدعاة ونخب الفكر والثقافة والإعلام” للتحذير من الشهرة والمشاهير و”حوكمة محتواهم صونا للقيم وحفظا للأخلاق والشيم” على حد تعبيره.