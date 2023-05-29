بعد هزيمته في الانتخابات.. سانشيز يعلن حل البرلمان الإسباني

أعلن رئيس الحكومة الإسبانية ، بيدرو سانشيز ، أنه سيحل البرلمان ويقدم الانتخابات العامة إلى 23 جويلية بعد هزيمة حزبه في الانتخابات البلدية.

وقال سانشيز في خطاب متلفز، الاثنين” لقد أبلغت للتو جلالة الملك بقرار عقد مجلس وزراء بعد ظهر اليوم لحل البرلمان والمضي قدمًا في إجراء انتخابات عامة وفقًا لصلاحية ذلك ينسب الدستور إلى رئيس الحكومة “.

وقال سانشيز ” اتخذت هذا القرار في ضوء نتائج انتخابات الامس .”

🔴 #ÚLTIMAHORA Pedro Sánchez disuelve las cortes y convoca elecciones generales para el 23 de julio 🗣 El presidente del Gobierno comparece desde la Moncloa — ABC.es (@abc_es) May 29, 2023

وأضاف سانشيز “بصفتي رئيسًا للحكومة وسكرتيرًا للحزب الاشتراكي، أتحمل نتائج (الأحد) وأعتقد أنه من الضروري إعطاء إجابة وتقديم تفويضنا الديمقراطي للإرادة الشعبية” .

وأعلن أن “الدعوة الرسمية لإجراء الانتخابات ستنشر غدا الثلاثاء في الجريدة الرسمية ، على أن تجري الانتخابات يوم الأحد 23 جويلية ، وفق المواعيد التي يحددها القانون”.

إسبانيا: هزيمة مدوية لحزب سانشيز في الانتخابات المحلية

وكانت المعارضة اليمينية الإسبانية، قد أعلنت أنها حققت مكاسب قوية محليا وإقليميا في انتخابات، الأحد في هزيمة مدوية لرئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز، وفق نتائج أولية وتقارير إعلامية.

وأفادت صحيفة “البايس” الإسبانية، أن المعارضة اليمينية الإسبانية حققت مكاسب قوية محليا وإقليميا في انتخابات الأحد التي شكلت انتكاسة واضحة لرئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز.

وحصل الحزب الشعبي اليميني المعارض على أكبر عدد من الأصوات بعد فرز 90 في المائة من صناديق الاقتراع، في حين خسر الاشتراكيون العديد من المناطق التي كانوا يسيطرون عليها، لا سيما فالنسيا.

وتعد هذه الانتخابات بمثابة اختبار وطني لسانشيز، قبل ستة أشهر من الانتخابات التشريعية التي تبدو المعارضة أوفر حظاً للفوز فيها.

وشملت الانتخابات كل البلديات الـ8131 في إسبانيا، أي 35.5 مليون ناخب، والحكومات المحلية في 12 من أصل 17 منطقة إسبانية ذات حكم ذاتي، بما يشمل نحو 18.3 مليون ناخب.

وقال زعيم المعارضة ألبرتو نونيث فايغو، زعيم الحزب الشعبي في ساعة مبكرة من صباح الإثنين، إن إسبانيا دخلت حقبة سياسية جديدة.

وأضاف في خطاب الانتصار: “إسبانيا بدأت دورة سياسية جديدة.. إنه انتصار لطريقة مغايرة في السياسة”.

ويواجه سانشيز الذي يتولى رئاسة الحكومة منذ 2018 عوائق عدة، إذ يقبل على هذه الانتخابات المزدوجة وشعبيته في تراجع بسبب عودة التضخم وتراجع القوة الشرائية، ولو أن ذلك يبقى أدنى بكثير في إسبانيا مما هو عليه في معظم دول الاتحاد الأوروبي.