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بعد وصفه المغتصبات بقليلات الاحتشام.. رئيس وزراء باكستان يشعل موجة غضب

الشروق أونلاين
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بعد وصفه المغتصبات بقليلات الاحتشام.. رئيس وزراء باكستان يشعل موجة غضب

أثار رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان غضب نساء بلاده بعدما قال في تصريحات له إن الناجيات من جرائم الاغتصاب “قليلات الاحتشام”.

وربط عمران خان خلال استضافته في البرنامج التلفزيوني “أكسيوس”، بين سلوكيات الرجال وملابس النساء في تصريحات اعتبرتها عشرات المنظمات غير الحكومية “تبسيطية إلى حد خطير”، وطالبته باعتذار.

وقال خان لدى سؤاله عن العنف الجنسي ضد النساء في بلاده “إذا قللت المرأة من احتشامها فيسكون لذلك تأثير على الرجال إلا إذا كانوا روبوتات، إنه أمر بديهي”.

ولم يوضح رئيس الوزراء الباكستاني ماهية الاحتشام الذي يعنيه في بلاد ترتدي الغالبية العظمى من نسائها ملابس تقليدية شديدة التستر.

وطالبت أكثر من عشر منظمات تنشط في الدفاع عن حقوق النساء، بينها اللجنة الباكستانية لحقوق الإنسان، وهي هيئة مستقلة، رئيس الوزراء الباكستاني بالاعتذار عن التصريحات التي أدلى بها.

واعتبرت المنظمات المدافعة عن حقوق المرأة والناشطات النسويات أن تصريحات خان تتيح لمرتكبي جرائم الاعتداءات الجنسية فرصة للإفلات من العقاب، بينما اعتبرها آخرون أنها “صك كفالة” للمغتصبين.

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