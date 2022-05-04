بعد وصفه بـ “الارهابي”.. موقع كاميروني يعتذر من بلماضي

نشر موقع “اكتو كاميرون” اعتذارا للناخب الجزائري جمال بلماضي، بعد السقطة الإعلامية التي وقع فيها بوصفه اياه بـ “الإرهابي” واتهامه بأنه عنصري.

ونشر طاقم تحرير الموقع بيانا جاء فيه إنه:”يعتذر لجميع قرائه لنشر مقال رأي على منصته يوم الأحد 1 ماي2022″.

وأكد الموقع أن المقال المنشور أساء إلى القراء قائلا :”وبالفعل ، فإن المقال الذي نقل رأي الصحفي سيسموندي بارليف بيدجوكا بخصوص جمال بلماضي مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم أساء إلى قرائه الغاليين”.

وأعربت هيئة تحرير الموقع عن أسفها العميق إزاء الإساءة الواضحة لمدرب المنتخب الوطني جمال بلماضي، مضيفا أنه لا يوجد عمل بشري مثالي، ومعترفا بإدراكه لخطئه الفادح واختتم الموقع اعتذاره بالالتزام بالصرامة في اختيار الاراء المنقولة على منصته مستقبلا.

وتجدر الإشارة أن موقع “أكتو كاميرون” نشر مقالاً للصحفي الكاميروني، سيسموندي بيجوكا، وصف فيه بلماضي بـالإرهابي متهما إياه بالعنصري الذي يحظى بحماية الفيفا ردا على تصريحات بلماضي التي وصف قرارات غاساما بالظلم التحكيمي.