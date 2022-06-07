بعد وصولهم إلى تنزانيا.. “الخضر” سيكتفون بِحصّة تدريبية وحيدة

حلّ وفد المنتخب الوطني الجزائري في ساعة متأخّرة من سهرة الإثنين، بِمدينة دار السلام التنزانية.

وأسند الاتحاد الجزائري لكرة القدم إلى مدير “الخضر” جهيد زفيزف، مهمّة رئاسة فد “محاربي الصّحراء” في سفريته إلى شرق القارّة السّمراء.

ووجد وفد المنتخب الوطني في استقباله، سفير الجزائر بِتنزانيا أحمد جلال.

ويُجري لاعبو الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي مساء الثلاثاء، أوّل وآخر حصّة تدريبية لهم، في ملعب وأيضا توقيت مواجهة تنزانيا.

ويحتضن ملعب “بنيامين مكابا” بِمدينة السلام التنزانية، مباراة منتخب هذا البلد و”الخضر”، هذا الأربعاء على الساعة السابعة مساءً محلّيا، والخامسة عصرا بِالتوقيت الجزائري. تحت إدارة تحكيم من السودان، في إطار الجولة الثانية من تصفيات “كان” 2023.

وقبل ذلك صباح الثلاثاء، قام زملاء يوسف بلايلي بِنزهة خفيفة حول مقرّ الإقامة، تبديدا للضّغط، وإعادة شحن البطاريات.