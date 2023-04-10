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الجزائر

بعد وفاة طالبة.. بداري يتنقل إلى الإقامة الجامعية بمعالمة

الشروق أونلاين
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بعد وفاة طالبة.. بداري يتنقل إلى الإقامة الجامعية بمعالمة
ح.م
وزير التعليم العالي في الإقامة الجامعية

تنقل مساء الأحد، وزير التعليم العالي كمال بداري إلى الإقامة الجامعية بالمعالمة وهذا على إثر تلقي خبر وفاة طالبة.

وحسب ما أفاد به بيان للوزارة فقد تنقل بداري إلى مقر إقامة الطالبة بالإقامة الجامعية المعالمة فور تلقي خبر الوفاة.

وكان الوزير مصحوبا بالوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية سيدي عبد الله، يضيف البيان.

وقدم بداري تعازيه لعائلة الطالبة والأسرة الجامعية وزميلاتها وزملائها الطلبة، وكذا أساتذتها.

للإشارة فقد توفيت الطالبة “سلسبيل.ح” الأحد بعد سقوطها من شرفة غرفتها بالطابق الرابع للإقامة.

وتنحدر المتوفاة التي تبلغ من العمر 18 سنة وتدرس سنة أولى ذكاء إصطناعي من ولاية ورقلة

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