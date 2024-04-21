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جواهر

بعد وفاة قاصر مغربية بـ “فيلا” سياحية.. توقيف خليجيين مشتبه بهم!

جواهر الشروق
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بعد وفاة قاصر مغربية بـ “فيلا” سياحية.. توقيف خليجيين مشتبه بهم!

كشفت تقارير إخبارية عن توقيف خليجيين مشتبه بهم في التورط بوفاة قاصر مغربية    داخل فيلا سياحية بمدينة مراكش.

وبحسب صحف محلية فإن النيابة العامة المختصة في المغرب تحقق مع اثنين خليجيين، لم يتم الكشف عن جنسيتهما.

كذلك، تتابع النيابة العامة 7 أشخاص يحملون الجنسية الكويتية و3 شابات مغربيات وهم في حالة إطلاق سراح مؤقت بعد أن دفعوا كفالة مالية.

وذكر الإعلام المغربي أن السلطات أحالت القضية، الجمعة، إلى القضاء الابتدائي للتحقيق مع المشتبه بهم في وفاة الضحية التي جاءت بـ “ظروف غامضة”.

ووفقا لمصادر أمنية، فإن سبب وفاة الفتاة، وهي في العقد الثاني من عمرها، ربما يعود إلى تناولها جرعات مفرطة من المخدرات، وسيتم انتظار تقرير التشريح الطبي لتحديد السبب الحقيقي لموتها قبل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين.

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