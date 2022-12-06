بعد وفاة والدته بإسطنبول.. الطفل عمار يعود إلى الجزائر ووالي تبسة يتعهد بإنصافه

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي نبأ وصول الطفل عمار لعور الذي كان عالقا في مطار إسطنبول رفقة والده بعد وفاة والدته هناك بكثير من الفرح، خاصة وأنه مرّ بظروف صعبة وكان في حالة نفسية سيئة.

وعلى إثر ذلك تنقل والي تبسة سعيد خليل إلى بيت لعور ببلدية مرسط لتقديم واجب العزاء للطفل عمار في وفاة والدته، السبت 3 ديسمبر، بإسطنبول جراء تأزم وضعها الصحي، في رحلة العودة من آداء مناسك العمرة.

وتعهد الوالي لزوج المرأة المتوفية وابنها باتخاذ كل الاجراءات اللازمة لصالحهم من أجل إنصافهم، مؤكدا أنه ستتم متابعة كل المتورطين في القضية.

نحو انفراج مأساة “عمّار” الطفل الجزائري العالق بمطار اسطنبول (فيديو)

لم يكن الطفل عمّار لعور من ولاية تبسة يتصوّر أنه سيفقد والدته في الأراضي التركية. في طريق عودة أسرته من البقاع المقدسة، بعد أداء مناسك العمرة.

أكثر من ذلك، بقي الطفل عالقا مع والده عمر في مطار اسطنبول منذ يوم الأربعاء الماضي، بعد تخلّفهم عن رحلة العودة، بسبب تدهور حالة والدته الصحية، وفق ما تناقلته صفحات محلية.

فعند وصول الأسرة إلى مطار اسطنبول، تأزمت صحّة الوالدة، ما استدعى نقلها إلى المستشفى لتلقّي العلاج، قبل أن تفارق الحياة.

الطفل عمّار ووالده، سيعودون يوم الإثنين إلى الجزائر. بعد تدخّل منتدى الجالية الجزائرية في تركيا للتكفّل بحالتهم.

وحسب منشور للمنتدى، ستتمّ كذلك متابعة نقل جثمان والدة عمّار، المتوفاة في تركيا، على مستوى القنصلية العامة الجزائرية باسطنبول.