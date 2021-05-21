بعد وقف إطلاق النار فى غزة.. اليمين يجلد نتنياهو

هاجم أعضاء في كنيست الكيان المحتل، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعد وقف إطلاق النار في غزة، معتبرين أن الاتفاق دليل على فشل العملية العسكرية في القطاع.

ونقل موقع “اي24 نيوز” العبري أن رئيس حزب “يسرائيل بيتينو”، أفيغدور ليبرمان، قال إن “المستوى السياسى فشل، والأمر الأكثر إثارة للقلق، هو سيطرة حماس على الشارع الفلسطينى فى القدس الشرقية، وفى الضفة الغربية”.

كما قال نائب وزير الأمن الداخلى، جادى يبركان، من حزب “الليكود” الذى يتزعمه نتنياهو نفسه، إن “وقف إطلاق النار دون عودة الجنديين الإسرائيليين والمدنيين المحتجزين فى غزة مكافأة للإرهاب”، على حد وصفه.

فيما اعتبر زعيم حزب “الأمل الجديد” جدعون ساعر، المنشق عن حزب “الليكود”، أن “وقف النشاط العسكرى الإسرائيلى دون فرض أى قيود تمنع تسليح حماس وتقويتها، ودون عودة الجنود والمدنيين المحتجزين فى غزة، سيكون إخفاقًا سياسيًا يدفع نتنياهو ثمنه فى المستقبل”.

أما الداعم الرئيسى لنتنياهو، بتسلئيل سموتريتش، زعيم حزب “الصهيونية الدينية” اليمينى المتطرف، فقال: “إذا تضمن اتفاق وقف إطلاق النار تنازلات فى القدس، فإنى أتوقع صباح اليوم رؤية جبل الهيكل مفتوحًا أمام اليهود، أى شىء آخر سيُثبت للأسف أن حماس قالت الحقيقة، والمصادر فى إسرائيل كذبت”.