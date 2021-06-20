بعد 10 أيام من البحث.. العثور على جثة الغريق المفقود بتيبازة   

عثرت مصالح الحماية المدنية لولاية تيبازة، الأحد، على جثة الغريق المفقود في أحد شواطئها بعد 10 أيام من البحث.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية للولاية، فإنه تم العثور على جثة الغريق على مستوى شاطيء بن عودة من طرف الغطاسين.

وأشار بيان الحماية أن “عملية البحث والتمشيط عن الغريق بدأت يوم 11 جوان الجاري مباشرة بعد استقبال النداء حيث سخرت المصالح كل الإمكانيات البشرية و المادية، مع تنصيب مركز عملياتي متقدم في عين المكان طيلة فترة البحث التي دامت 10 أيام.